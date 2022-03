Inscrições para o PSS da Prefeitura de Capanema terminam na quinta; 33 vagas são ofertadas

A Prefeitura de Capanema publicou o edital nº 01/2022 abrindo processo seletivo simplificado para preencher 33 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior, para atuação na Secretaria Municipal de Saúde. As contratações terão validade de até doze meses, período que pode ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da administração.

No nível médio, as vagas são para auxiliar de saúde bucal (7) e agente de vigilância sanitária (20), enquanto no nível superior há chances para enfermeiro (2), odontólogo (1), fisioterapeuta (2) e fonoaudiólogo (1). Os salários variam de R$ 1.212 a R$ 2.100, por jornadas de trabalho de 40 horas por semana.

As inscrições ficam abertas até o dia 10 de março e podem ser feitas das 8h às 14h, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na travessa Cesar Pinheiro nº 297, Centro, Capanema. Não será cobrada taxa de inscrição.

Já a seleção será feita por meio de análise documental e curricular e entrevista pessoal, realizada entre os dias 23 e 25 de março na Secretaria Municipal de Saúde, no mesmo endereço das inscrições. A inexatidão, falsidade de declaração e irregularidades da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal. O processo seletivo simplificado terá validade de doze meses.