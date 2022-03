Hospital Regional do Marajó abre vagas para enfermeiro obstetra; veja como se inscrever

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, no arquipélago do Marajó, está com vagas abertas para contratação de enfermeiro (a) obstetra, preferencialmente para pessoa com Deficiência (PCD). Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail: selecao.hrm@indsh.org.br, até o dia 31 de março. Os currículos passarão por triagem, que seguem critérios do setor de Recursos Humanos (RH).

Após a inscrição, os candidatos que tiverem seus currículos aprovados nessa fase serão comunicados sobre dia e hora da realização das provas e entrevistas.

Para participar da seleção, os candidatos precisam ter graduação em Enfermagem e especialização em Enfermagem Obstétrica; e residir no munícipio de Breves ou ter disponibilidade para mudança.

Serviço:

O HRPM é um órgão do Governo do Estado administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade presta assistência de média e alta complexidade para uma população de aproximadamente 300 mil habitantes, que compreende os municípios vinculados ao 8º Centro Regional de saúde (CRS), que é composto por Breves, Anajás, Bagre. Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel.

O hospital está localizado na Av. Rio Branco, 1.266, Centro. Mais informações: (91) 3783-2140/3783-2127.