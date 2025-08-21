Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Saque-aniversário do FGTS: veja o calendário completo de retiradas em 2025

Modalidade permite que o cidadão tenha acesso a parte do saldo de sua conta do FGTS no mês em que nasceu

Estadão Conteúdo
fonte

Valor anual disponível para o saque-aniversário é determinado pela aplicação de uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos das contas do FGTS do trabalhador (Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

Nascidos em junho, julho e agosto já estão liberados para realizar o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A modalidade permite que o cidadão tenha acesso a parte do saldo de sua conta do FGTS no mês em que nasceu. Ele é disponibilizado ao trabalhador sempre no primeiro dia útil do mês do seu aniversário e pode ser resgatado em até 90 dias.

Veja mais

image FGTS: veja como e quando sacar o dinheiro para quem optou pelo saque-aniversário
A liberação dos valores foi garantida por uma Medida Provisória publicada pelo governo federal

image Começa nesta quinta pagamento especial do saque-aniversário do FGTS; veja o calendário
Dinheiro estava bloqueado para quem optou por essa modalidade de saque, mas foi liberado por uma medida provisória (MP)

Para ter acesso ao saque-aniversário, o trabalhador precisa aderir a essa opção. Caso contrário, ele permanece na modalidade padrão, que é o saque-rescisão. No saque-aniversário, se o trabalhador é demitido sem justa causa, ele pode sacar apenas o valor referente à multa rescisória e não pode sacar o valor integral da conta. Já o saque-rescisão permite que o trabalhador demitido sem justa causa tenha direito ao saque integral da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória, quando devida.

Calendário de retiradas do saque-aniversário do FGTS em 2025

O prazo para aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio retirarem o saque-aniversário já terminou. Para quem nasceu entre junho e dezembro, o calendário de 2025 é o seguinte:

Nascidos em junho: de 2 de junho de 2025 a 29 de agosto de 2025;

Nascidos em julho: de 1º de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025;

Nascidos em agosto: de 1º de agosto de 2025 a 31 de outubro de 2025;

Nascidos em setembro: de 1º de setembro de 2025 a 28 de novembro de 2025;

Nascidos em outubro: de 1º de outubro de 2025 a 30 de dezembro de 2025;

Nascidos em novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026;

Nascidos em dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026.

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS?

Para aderir ao saque-aniversário, é preciso acessar o aplicativo ou o site do FGTS e optar pela modalidade. Nesses canais também é possível cadastrar uma conta bancária para receber o valor.

Pelos mesmos canais, o trabalhador que optar pelo saque-aniversário pode também solicitar o retorno à modalidade saque-rescisão, desde que não haja operação de antecipação contratada, de acordo com a Caixa Econômica Federal. É preciso se atentar, no entanto, que a mudança só terá efeito a partir do primeiro dia do 25º mês após a data da solicitação de retorno.

Qual é o valor do saque-aniversário do FGTS?

O valor anual disponível para o saque-aniversário é determinado pela aplicação de uma alíquota, que varia de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos das contas do FGTS do trabalhador, acrescida de uma parcela adicional.

Veja as alíquotas e parcelas adicionais, a depender do valor do saldo nas contas do FGTS:

Saldo até R$ 500: 50%, sem parcela adicional;

Saldo de R$ 500,01 até R$ 1.000: 40%, parcela adicional de R$ 50;

Saldo de R$ 1.000,01 até R$ 5.000: 30%, parcela adicional de R$ 150;

Saldo de R$ 5.000,01 até R$ 10.000: 20%, parcela adicional de R$ 650;

Saldo de R$ 10.000,01 até R$ 15.000: 15%, parcela adicional de R$ 1.150;

Saldo de R$ 15.000,01 até R$ 20.000: 10%, parcela adicional de R$ 1.900;

Saldo acima de R$ 20.000,01: 5%, parcela adicional de R$ 2.900.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FGTS/SAQUE-ANIVERSÁRIO/CALENDÁRIO 2025
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

trabalhador

Saque-aniversário do FGTS: veja o calendário completo de retiradas em 2025

Modalidade permite que o cidadão tenha acesso a parte do saldo de sua conta do FGTS no mês em que nasceu

21.08.25 9h53

POSSÍVEL FRAUDE

Pará e Maranhão têm seguro-defeso com 49 mil pescadores em cidades sem produção de peixe, aponta TCU

Auditoria do TCU revela que municípios do Pará têm números altos de pescadores registrados, enquanto a produção de peixe é mínima.

21.08.25 8h00

Mercado

Impostos e tarifas deixam mercado de celulares incerto, avaliam vendedores

Lojas elaboram estratégias para manter lucro e atrair consumidores

21.08.25 7h00

reclamações

Além do Pix: empresas dos EUA reclamam a Trump de STF, Anatel e taxação de big techs

Documento com críticas foi produzido pelo Conselho da Indústria da Tecnologia da Informação (ITI) dos Estados Unidos

20.08.25 21h29

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Oportunidades de trabalho

Prefeitura de Belém abre 426 vagas em PSS para área da saúde

Há cargos para níveis médio e superior e cada candidato deve se inscrever para apenas uma função, informa a prefeitura

12.08.25 19h51

VEJA COMO SE INSCREVER

Inscrições abertas para cursos gratuitos de empreendedorismo digital para jovens no Pará

Capacitação gratuita visa estimular novos negócios, gerar renda e promover inclusão produtiva em 53 municípios paraenses.

14.08.25 14h22

Pedágio

Cobrança de pedágio em rodovias do Pará começa nesta sexta-feira (15); confira os locais

Motoristas poderão usar o sistema eletrônico de pagamento (TAG) para agilizar a passagem

13.08.25 12h49

Tem em casa?

Você sabe quanto mil cruzeiros custariam hoje? Confira o valor e se surpreenda!

Os cruzeiros foram criados em 1942 em uma tentativa de estabilizar a economia do Brasil

13.08.25 15h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda