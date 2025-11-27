Em Belém, consumidores buscam o melhor preço, e comerciantes apostam nas vendas da Black Friday
Comércio de varejo registra movimento moderado e lojistas acreditam no aumento do fluxo nos próximos dias
A Black Friday 2025 acontece nesta sexta-feira (28), mas as ofertas já começaram e devem se estender por mais alguns dias. Em Belém, nesta quinta-feira (27), véspera da grande data, consumidores circularam pelo comércio de varejo em busca do melhor preço, enquanto vendedores demonstravam grande expectativa de aumento no movimento durante o fim de semana — período que tradicionalmente antecipa as compras de Natal, segundo gerentes e clientes de lojas em um shopping center no bairro Mangueirão.
“Nós estamos preparados para a Black desde o começo de outubro. Temos produtos com 30%, 40% e até 50% de desconto”, disse Márcia Teixeira, há oito anos gerente de uma loja de sapatos masculino e feminino no primeiro piso do shopping. Ela afirmou que o movimento deste ano ainda não igualou a demanda registrada em 2024, mas está otimista: “Como a data é nesta sexta-feira e emenda com o final de semana, espero que as vendas aumentem”.
A loja gerenciada por Márcia oferece tênis, sapatos sociais, sandálias femininas e acessórios como cintos. “Só não vão entrar no Black as mochilas e as carteiras. Os demais produtos estão todos na promoção. O fluxo está bem calmo até hoje, menor do que no ano passado. A gente está esperando esse fim de semana”, completou.
Lojistas fazem novas contratações de funcionários, diz líder de vendas
Em outra loja do shopping, Karen da Silva, líder da equipe de vendas, contou que o movimento já está forte. “Aqui, o desconto vai até 50% em peças selecionadas. A gente vende social, polo, calças, sapatos, acessórios, bonés, cintos, entre outros itens. É uma loja exclusiva para o público masculino. Contratamos mais gente, o movimento aumentou”, disse.
Ela relatou que tanto homens quanto mulheres têm buscado presentes para maridos, namorados e filhos. “As peças que mais saem são as t-shirts de R$ 99, as polos a partir de R$ 139,90 e as calças. Temos camisas mais sofisticadas que chegam a R$ 359,99, e calças variam de R$ 159 a R$ 359”.
A gerente de marketing do empreendimento, Raphaella Rocha, destacou a força da campanha. “Queremos proporcionar ao público um fim de semana especial, com descontos expressivos e grande variedade de produtos. A Super Friday já faz parte do calendário do Bosque e é muito esperada pelos nossos clientes”, afirmou.
Consumidores aproveitam descontos e fazem pesquisa online
O músico e contador Eduardo Mergulhão foi um dos que garantiu eletrônicos com desconto. “Eu estava pesquisando nas redes sociais e vi essa TV de 65 polegadas QLED 4K num preço excelente. Ela custa R$ 4 mil e está por R$ 2.999 no Pix. Vou parcelar em 10 vezes. Vim para levar”, contou.
Mesmo sem necessidade do produto, ele se rendeu ao preço: “Eu não tinha interesse em comprar televisão. Aí vi o preço, falei com minha esposa e vim hoje. Já estava falando com a moça da loja pelo Instagram desde ontem. Pedi para ela segurar essa TV porque o preço está excelente”.
A vendedora citada por Eduardo, Tainá Alves, consultora de vendas da loja de eletroeletrônicos, confirmou. “Foi uma venda online. O seu Eduardo só veio buscar a TV”, explicou.
Segundo ela, a estratégia digital é fundamental: “A gente trabalha com WhatsApp, Instagram... Ele acionou a gente por mensagem. O cliente hoje não tem tempo, então nós facilitamos tudo, inclusive com entrega rápida. Ele só veio pagar, e já vamos fazer a entrega”.
Tainá informou que a loja registra boas vendas e que os produtos podem ser entregues em 3 a 4 dias. Entre as ofertas no Pix, estão: ar-condicionado a partir de R$ 1.499; notebook i5 13ª geração por R$ 2.799; televisão LED por R$ 2.699; e a caixa JBL, que custa R$ 1.600, saindo por R$ 1.299.
