O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Em Belém, consumidores buscam o melhor preço, e comerciantes apostam nas vendas da Black Friday

Comércio de varejo registra movimento moderado e lojistas acreditam no aumento do fluxo nos próximos dias

Valéria Nascimento
fonte

Promoções e a descontos são pensados para atrair os clientes para este período da Black Friday (Cristino Martins / O Liberal)

A Black Friday 2025 acontece nesta sexta-feira (28), mas as ofertas já começaram e devem se estender por mais alguns dias. Em Belém, nesta quinta-feira (27), véspera da grande data, consumidores circularam pelo comércio de varejo em busca do melhor preço, enquanto vendedores demonstravam grande expectativa de aumento no movimento durante o fim de semana — período que tradicionalmente antecipa as compras de Natal, segundo gerentes e clientes de lojas em um shopping center no bairro Mangueirão.

image A professora aposentada Marilene Lima e os netos Amanda Beatriz e Arthur Aragão foram ao cinema e aproveitaram para fazer umas comprinhas (Cristino Martins / O Liberal)

“Nós estamos preparados para a Black desde o começo de outubro. Temos produtos com 30%, 40% e até 50% de desconto”, disse Márcia Teixeira, há oito anos gerente de uma loja de sapatos masculino e feminino no primeiro piso do shopping. Ela afirmou que o movimento deste ano ainda não igualou a demanda registrada em 2024, mas está otimista: “Como a data é nesta sexta-feira e emenda com o final de semana, espero que as vendas aumentem”.

A loja gerenciada por Márcia oferece tênis, sapatos sociais, sandálias femininas e acessórios como cintos. “Só não vão entrar no Black as mochilas e as carteiras. Os demais produtos estão todos na promoção. O fluxo está bem calmo até hoje, menor do que no ano passado. A gente está esperando esse fim de semana”, completou.

image Lojistas organizam confecções em loja na noite desta quinta-feira (27) em Belém (Cristino Martins / O Liberal)

Lojistas fazem novas contratações de funcionários, diz líder de vendas

Em outra loja do shopping, Karen da Silva, líder da equipe de vendas, contou que o movimento já está forte. “Aqui, o desconto vai até 50% em peças selecionadas. A gente vende social, polo, calças, sapatos, acessórios, bonés, cintos, entre outros itens. É uma loja exclusiva para o público masculino. Contratamos mais gente, o movimento aumentou”, disse.

Ela relatou que tanto homens quanto mulheres têm buscado presentes para maridos, namorados e filhos. “As peças que mais saem são as t-shirts de R$ 99, as polos a partir de R$ 139,90 e as calças. Temos camisas mais sofisticadas que chegam a R$ 359,99, e calças variam de R$ 159 a R$ 359”.

A gerente de marketing do empreendimento, Raphaella Rocha, destacou a força da campanha. “Queremos proporcionar ao público um fim de semana especial, com descontos expressivos e grande variedade de produtos. A Super Friday já faz parte do calendário do Bosque e é muito esperada pelos nossos clientes”, afirmou.

image Músico e contador, Eduardo Mergulhão, confere na loja a TV que ele comprou, convencido pelo desconto (Cristino Martins / O Liberal)

Consumidores aproveitam descontos e fazem pesquisa online

O músico e contador Eduardo Mergulhão foi um dos que garantiu eletrônicos com desconto. “Eu estava pesquisando nas redes sociais e vi essa TV de 65 polegadas QLED 4K num preço excelente. Ela custa R$ 4 mil e está por R$ 2.999 no Pix. Vou parcelar em 10 vezes. Vim para levar”, contou.

Mesmo sem necessidade do produto, ele se rendeu ao preço: “Eu não tinha interesse em comprar televisão. Aí vi o preço, falei com minha esposa e vim hoje. Já estava falando com a moça da loja pelo Instagram desde ontem. Pedi para ela segurar essa TV porque o preço está excelente”.

A vendedora citada por Eduardo, Tainá Alves, consultora de vendas da loja de eletroeletrônicos, confirmou. “Foi uma venda online. O seu Eduardo só veio buscar a TV”, explicou.

Segundo ela, a estratégia digital é fundamental: “A gente trabalha com WhatsApp, Instagram... Ele acionou a gente por mensagem. O cliente hoje não tem tempo, então nós facilitamos tudo, inclusive com entrega rápida. Ele só veio pagar, e já vamos fazer a entrega”.

Tainá informou que a loja registra boas vendas e que os produtos podem ser entregues em 3 a 4 dias. Entre as ofertas no Pix, estão: ar-condicionado a partir de R$ 1.499; notebook i5 13ª geração por R$ 2.799; televisão LED por R$ 2.699; e a caixa JBL, que custa R$ 1.600, saindo por R$ 1.299.

panorama

economia

blackfriday
Economia
.
