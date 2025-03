FGTS: veja como e quando sacar o dinheiro para quem optou pelo saque-aniversário

A partir desta quinta-feira (6), começa o pagamento da primeira parcela do saldo retido do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário. A liberação dos valores foi garantida por uma Medida Provisória publicada pelo governo federal.

Nesta primeira etapa, que vai até segunda-feira (10), serão pagos até R$ 3 mil, conforme o saldo disponível na conta do FGTS. Os trabalhadores que possuem valores acima desse limite deverão aguardar a segunda fase de pagamentos, prevista para os dias 17, 18 e 20 de junho. Fique atento aos prazos e verifique as melhores opções para efetuar o saque. Veja quem tem direito e como fazer para receber os valores:

Quem tem direito ao Saque-Aniversário do FGTS?

Têm direito ao saque os trabalhadores que:

Optaram pela modalidade Saque-Aniversário;

Tiveram o contrato de trabalho suspenso ou rescindido entre 1º de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025;

Possuem saldo na conta do FGTS referente ao contrato rescindido.

Os valores serão liberados nos seguintes casos de rescisão contratual:

Despedida sem justa causa;

Despedida indireta, de culpa recíproca e de força maior;

Rescisão por falência, falecimento do empregador individual, empregador doméstico ou nulidade do contrato;

Extinção normal do contrato a termo, incluindo trabalhadores temporários;

Suspensão total do trabalho avulso

VEJA MAIS

Como consultar e sacar o FGTS retido?

O trabalhador pode verificar se tem direito ao saque-rescisão especial pelos seguintes canais:

Agências da Caixa Econômica Federal;

Telefone 0800 726 0207 (opção "FGTS");

Aplicativo FGTS (na opção "Informações Úteis").

Para saber o valor que irá receber, o trabalhador pode consultar o extrato de sua conta FGTS no aplicativo. Os valores liberados aparecem com os códigos SAQUE DEP 50S ou SAQUE DEP 50A.

Quais as formas de recebimento do dinheiro retido no FGTS?

Depósito automático: Cerca de 10 milhões de trabalhadores receberão os valores diretamente na conta cadastrada no aplicativo do FGTS.

Saque presencial: Trabalhadores sem conta cadastrada devem comparecer a uma agência da Caixa com documento pessoal e carteira de trabalho.

Saque com Cartão Cidadão: O saque pode ser feito em casas lotéricas e terminais de autoatendimento.

É preciso sair da modalidade Saque-Aniversário para acessar o saldo retido?

Não. O trabalhador pode continuar na modalidade. No entanto, após 28 de fevereiro de 2025, quem permanecer no Saque-Aniversário e for demitido terá o saldo bloqueado novamente, podendo sacar apenas a multa rescisória.

Se o trabalhador tem empréstimos bancários vinculados ao FGTS, ele pode sacar o restante do saldo?

Sim, ele pode retirar apenas o valor que não foi comprometido com empréstimos. Caso todo o saldo esteja comprometido, não haverá valor disponível para saque.

Quem já está empregado em outra empresa pode sacar?

Sim, desde que tenha saldo referente ao contrato rescindido.

Se o trabalhador está na transição do Saque-Aniversário para o Saque-Rescisão, ele recebe?

Sim, pois ainda está dentro da regra de transição.

O trabalhador pode sacar em caso de rescisão por acordo com o empregador?

Sim, nesse caso, pode sacar 80% do saldo disponível.