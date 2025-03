Caixa altera datas do saque-aniversário do FGTS para março: confira novo calendário

A Caixa Econômica Federal anunciou, no último domingo (2), uma mudança nas datas de pagamento do saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao mês de março. De acordo com o comunicado divulgado nas redes sociais do banco, os beneficiários que optaram por essa modalidade receberão os valores entre os dias 13 e 17 de março. Anteriormente, o pagamento estava previsto para o dia 5 de março.

A Caixa não informou os motivos da alteração no calendário de pagamentos, mas deve se pronunciar em breve. A mudança afeta milhões de trabalhadores que aguardam o crédito do saque-aniversário.

Saque-aniversário e bloqueios por empréstimos

Beneficiários que utilizaram parte do FGTS como garantia em empréstimos ou financiamentos também serão impactados. A Medida Provisória (MP) publicada em 28 de fevereiro desbloqueou o saque-aniversário para esses casos.

Quem realizou o saque comum : terá acesso irrestrito ao valor disponível.

: terá acesso irrestrito ao valor disponível. Quem utilizou a antecipação do FGTS como garantia: só poderá sacar o valor que exceder o montante empenhado.

Por exemplo, se um trabalhador tinha R$ 15 mil no FGTS e usou R$ 10 mil como garantia de empréstimo, ele poderá sacar os R$ 5 mil restantes. Antes da MP, o governo planejava bloquear integralmente o valor, mesmo a parte que não foi usada como garantia.

Impacto na economia e etapas de liberação

O Ministério do Trabalho e Emprego estima que a medida beneficiará 12,1 milhões de pessoas e injetará R$ 12 bilhões na economia brasileira. Os valores serão liberados em duas etapas:

Primeira etapa: liberação de até R$ 3 mil por trabalhador. Segunda etapa: saldos superiores a R$ 3 mil serão disponibilizados 110 dias após a publicação da MP.

O saque-aniversário é obrigatório?

Não. O saque não é obrigatório, e os trabalhadores que optarem por retirar o valor não serão removidos da modalidade saque-aniversário.