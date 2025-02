Como fazer empréstimo do FGTS rápido: veja o passo a passo para conseguir dinheiro

Se você precisa de dinheiro rápido, o empréstimo do FGTS pode ser uma excelente opção. Essa modalidade permite antecipar saques futuros do Fundo de Garantia, oferecendo condições vantajosas. Confira o passo a passo para conseguir o seu empréstimo de forma rápida e segura.

O que é o Empréstimo do FGTS?

O empréstimo do FGTS funciona como uma antecipação do Saque-Aniversário. Os trabalhadores que aderiram a essa modalidade podem solicitar o adiantamento dos valores futuros diretamente com os bancos autorizados.

Quem Pode Fazer o Empréstimo do FGTS?

Para conseguir o empréstimo, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ter optado pelo Saque-Aniversário do FGTS;

Ter saldo suficiente na conta do FGTS;

Estar com os dados atualizados no aplicativo FGTS da Caixa.

Passo a Passo para Fazer o Empréstimo do FGTS Rápido

Verifique seu saldo no FGTS: Acesse o aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS) e confira o saldo disponível na sua conta.

Ative o Saque-Aniversário: Caso ainda não tenha aderido a essa modalidade, faça a solicitação pelo app da Caixa.

Escolha um banco autorizado: Diversos bancos oferecem a antecipação do FGTS, como Caixa, Banco do Brasil, Santander, Itaú e outros. Compare taxas de juros antes de fechar o contrato.

Solicite o empréstimo: No site ou aplicativo do banco escolhido, busque a opção "Antecipar FGTS" e siga as instruções.

Aguarde a liberação do dinheiro: Se aprovado, o valor cairá diretamente na sua conta em poucos minutos ou em até 24 horas, dependendo do banco.

Vantagens do Empréstimo FGTS

Juros mais baixos do que outras linhas de crédito;

Rápida liberação do dinheiro;

Não compromete sua renda mensal.