Como ganhar mais dinheiro em 2025? Veja 9 simpatias simples e fortes

Para aqueles que acreditam em simpatias, nada melhor do que iniciar o ano atraindo boas energias. Se o desejo é ganhar mais dinheiro, rituais simples e fortes podem ser feitos. Confira abaixo.

Simpatias para ganhar mais dinheiro em 2025

1. Canela

No dia 01/01/2025, pegue um punhado de canela, entre pela porta principal da casa e assopre-o. Essa simpatia é válida todo primeiro dia de cada mês.

2. Nhoque

No dia 29/12/2025, prepare um prato de nhoque, coloque uma nota de dinheiro sob o prato e coma os sete primeiros pedaços mentalizando a prosperidade.

3. Sal grosso

No dia de sua escolha, prepare um banho de sal grosso em água morna e derrame a mistura do pescoço para baixo após o banho normal, enquanto mentaliza sucesso financeiro.

4. Alecrim

Logo após o banho de sal grosso, ferva um punhado de alecrim na água e, ao amornar, coe a água. Jogue-a do pescoço para baixo enquanto mentaliza prosperidade.

5. Arroz, carvão e louro

No dia de sua escolha e à noite, misture arroz cru, carvão e folhas de louro em uma vasilha com água. Deixe-a sob a luz do luar e, pouco antes do sol nascer, pegue o recipiente. De costas para a porta de entrada da casa, segure a vasilha enquanto mentaliza prosperidade.

6. Arroz e arruda

Na primeira segunda-feira de 2025, cozinhe arroz e misture com três ramos de arruda. Guarde a mistura no meio de um guardanapo branco em um local escondido entre três e sete dias. Depois, jogue o pacote em água corrente ou plante-o em um espaço florido.

7. Moedas douradas

No dia de sua escolha, pegue três moedas douradas e limpe-as. Quando estiverem brilhantes, coloque uma no fundo do saleiro e duas no fundo do açucareiro. Assim que as moedas subirem para a superfície, devem ser colocadas para o fundo novamente.

8. Mel e vela amarela

No dia de sua escolha, acenda uma vela amarela e a coloque no centro de um prato branco. Derrame mel em torno da vela enquanto mentaliza a prosperidade. Guarde o prato em um local escondido da casa até que a vela acabe. Depois, jogue tudo fora.

9. Moedas, vela amarela e flores brancas

No dia de sua escolha, pegue um vaso de água e adicione flores brancas com três moedas douradas. Depois, acenda uma vela amarela ao lado do vaso. Enquanto a vela queima, mentalize sucesso financeiro.