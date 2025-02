Lista traz 10 aplicativos para ganhar dinheiro na internet; confira

Com mais de 165 milhões de usuários, o Brasil é um dos países com maior número de internautas no mundo. E você sabia que muitos brasileiros já estão aproveitando essa conexão para complementar a renda? Sim, aplicativos para ganhar dinheiro estão cada vez mais populares e oferecem diversas oportunidades para quem busca ganhar dinheiro na internet.

Aplicativos para ganhar dinheiro são plataformas digitais que conectam os usuários a diversas tarefas e serviços online. Algumas dessas atividades são simples, como acumular pontos (que podem ser trocados por recompensas ou dinheiro), enquanto outras facilitam a prestação de serviços e, em alguns casos, até transformam isso em uma fonte de renda principal.

Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data revelou que 48% dos brasileiros entrevistados buscam alternativas para complementar a renda e cobrir suas despesas mensais, tornando esses aplicativos uma boa solução.

Vale a pena usar aplicativos para ganhar dinheiro?

A resposta depende de vários fatores, como o tempo disponível, as habilidades individuais e as metas financeiras de cada pessoa. Para quem busca flexibilidade e opções para ganhar dinheiro de forma autônoma, esses aplicativos podem ser uma boa solução. Eles permitem que o usuário trabalhe no seu ritmo, escolhendo quando e como deseja realizar as tarefas.

No entanto, é importante lembrar que aplicativos de pontos podem não ser a melhor escolha como fonte de renda fixa e principal.

10 aplicativos para ganhar dinheiro na internet

O conceito de trabalho digital está evoluindo cada vez mais, e diversos aplicativos surgem como uma alternativa viável para quem quer ganhar dinheiro na internet. Confira abaixo 10 opções que se destacam pela facilidade, funcionalidade e pelo potencial de renda:

1. FOAP

Se você gosta de tirar fotos, o FOAP pode ser uma ótima oportunidade. O aplicativo permite que tanto fotógrafos amadores quanto profissionais vendam suas imagens, diretamente pela plataforma. Ele funciona como uma rede social, onde é possível fazer amizades e explorar fotos que estão à venda em outros perfis. Uma ótima maneira de transformar seu hobby em uma fonte de renda extra.

🖥️ Site da plataforma

📱 Aplicativo para Android

📱 Aplicativo para iOS

2. CashApp

Simples e eficiente, o CashApp oferece várias maneiras de acumular pontos que podem ser trocados por dinheiro. Entre as atividades disponíveis, estão testes de aplicativos, pesquisas de opinião, assistir a vídeos e testar serviços.

Para sacar os valores, é necessário ter uma conta no PayPal, através da qual a transferência dos ganhos é feita.

🖥️ Site da plataforma

📱 Aplicativo para Android

📱 Aplicativo para iOS

3. PayPal

O PayPal não é apenas uma carteira digital, mas também uma plataforma que oferece promoções e cupons de desconto para seus usuários. Além de facilitar transferências e compras internacionais, ele é uma excelente opção para quem usa outros aplicativos de renda extra, já que muitos deles realizam pagamentos diretamente pelo PayPal.

🖥️ Site da plataforma

📱 Aplicativo para Android

📱 Aplicativo para iOS

4. Hotmart

Hotmart possui algumas funções para estimular as vendas online. (Foto: Reprodução/Mockup/Canva)

A Hotmart é uma plataforma especializada na venda de produtos digitais. Perfeita para quem deseja vender e promover cursos online ou materiais informativos, ela conecta criadores, afiliados e compradores.

Com o aplicativo Hotmart Pocket, é possível monitorar vendas e administrar a oferta de produtos de forma prática, diretamente pelo celular.

🖥️ Site da plataforma

📱 Aplicativo para Android

📱 Aplicativo para iOS

5. Enjoei

Para quem quer desapegar de roupas e objetos que não usa mais, o Enjoei é uma ótima alternativa. O aplicativo funciona como um brechó online, permitindo que os usuários vendam seus itens usados de forma rápida e simples.

Com uma interface intuitiva, ele facilita o processo de cadastro, logística e pagamentos.

🖥️ Site da plataforma

📱 Aplicativo para Android

📱 Aplicativo para iOS

6. Elo7

O Elo7 é voltado para quem trabalha com produtos artesanais e feitos à mão. A plataforma permite que artesãos vendam suas criações para todo o Brasil, oferecendo um espaço digital para quem deseja expandir suas vendas além do mercado local.

Ideal para empreendedores criativos que buscam aumentar sua renda.

🖥️ Site da plataforma

📱 Aplicativo para Android

📱 Aplicativo para iOS

7. Airbnb

O Airbnb permite que você ganhe dinheiro alugando quartos ou imóveis para viajantes de todo o mundo. A plataforma é simples de usar e gerenciar diretamente pelo aplicativo, facilitando o processo de hospedagem, seja você dono de um imóvel inteiro ou apenas de um quarto extra.

🖥️ Site da plataforma

📱 Aplicativo para Android

📱 Aplicativo para iOS

8. Monetizze

Monetizze é uma plataforma de venda de produtos digitais e físicos. (Foto: Mockup/Canva)

A Monetizze é uma plataforma de afiliados focada em produtos digitais e físicos. Afiliados podem promover e vender produtos em troca de comissões, criando uma fonte de renda passiva.

A ferramenta oferece um sistema robusto de gestão de vendas e pagamentos, tornando-se uma excelente opção para quem deseja ganhar dinheiro online.

🖥️ Site da plataforma

📱 Aplicativo para Android

📱 Aplicativo para iOS

9. Udemy

A Udemy é mais uma plataforma de cursos online onde especialistas de diversas áreas podem criar e vender seus próprios cursos. Seja qual for a área de conhecimento, a Udemy facilita o acesso à educação global e oferece uma fonte de renda contínua para os criadores de conteúdo.

🖥️ Site da plataforma

📱 Aplicativo para Android

📱 Aplicativo para iOS

10. Toluna

Toluna é uma plataforma de pesquisas que paga seus usuários para responder questionários e participar de comunidades de pesquisa de mercado. Ao acumular pontos, os usuários podem trocá-los por dinheiro via PayPal.

É uma maneira simples e flexível de ganhar um extra participando de pesquisas sobre produtos e serviços.

🖥️ Site da plataforma

📱 Aplicativo para Android

📱 Aplicativo para iOS