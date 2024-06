Lista tem aplicativos e sites para estudar de graça para concursos; veja

A preparação para um concurso público requer paciência e determinação, somados a uma intensa jornada de estudos. Para concluir os assuntos determinados pelos editais das provas, os especialistas indicam que os candidatos façam pelo menos duas horas de estudos diários. Os cursinhos preparatórios - com aulas presenciais e onlines - são algumas das opções disponíveis para os concurseiros. Mas, não para por aí. Agora aplicativos para celular e sites gratuitos também podem ser ferramentas auxiliares para conquistar a tão sonhada vaga.

Para aqueles que não podem arcar com os custos das aulas e materiais, atualmente diversos sites e aplicativos disponibilizam conteúdos gratuitos voltados à auxiliar os estudantes na preparação para os certames de diferentes áreas.

Nas plataformas online é possível acessar, de forma gratuita, videoaulas, palestras, exercícios e apostilas de assuntos variados, dentre eles: Língua Portuguesa; Direito; Informática; Matemática e afins.

Já no caso dos aplicativos - para além dos materiais preparatórios - eles também podem auxiliar os “concurseiros” a ficarem atentos às datas de aplicação das provas, por exemplo. Saiba mais sobre cada uma das ferramentas abaixo.



13 sites gratuitos para se preparar para as provas



Jurisway

No portal é possível conferir mais de 4 mil videoaulas publicadas no YouTube sobre Direito Constitucional, Civil, Penal, Administrativo e Previdenciário, além de Língua Portuguesa e Informática.

Concurso Solução

A página oferece simulados de Direito Administrativo, Civil, Constitucional, do Trabalho, Penal, Processual Penal e Tributário. Os exercícios utilizam questões de concursos públicos para testar os conhecimentos dos candidatos.

IOB Concursos

O site disponibiliza palestras, aulas gratuitas e quiz de conhecimento sobre os assuntos abordados nos conteúdos preparatórios para as provas.

Rede de Cursos

A plataforma oferece gratuitamente diversas opções de apostilas para concursos públicos, além de informações extras e notícias sobre editais publicados.

Informática e Concursos Públicos

No blog os estudantes podem ter acesso a simulados sobre assuntos, como: sistema Linux, BrOffice, Word, Windows, Excel, PowerPoint, internet e redes, hardware e gerais.

OK Concursos

O portal conta com questões de Inglês retiradas de 11 provas de concursos públicos realizados anteriormente, além de conteúdos de outras disciplinas voltadas aos cargos de nível fundamental, médio e superior.

Calcule Mais

O site tem como foco assuntos referentes à matemática abordada nos concursos públicos, vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao total, são mais de 760 videoaulas, além de questões que já caíram nas provas em edições anteriores.

Matemática Muito Fácil

Além do conteúdo teórico de matemática, há uma seleção de exercícios propostos e resolvidos. Entre eles, o “desafio” apresenta questões de álgebra e o de “concurso”, questões que já caíram em concursos públicos já realizados. O estudante também pode acompanhar o material com videoaulas disponíveis no site e no canal YouTube ou Videolog.

Só Português

A Língua Portuguesa é um dos assuntos que costuma ter maior peso nas provas de concursos públicos e vestibulares. Assim, o portal “Só Português” aborda conteúdos referentes à estrutura gramatical, reforma ortográfica e redação. Na plataforma os candidatos podem ainda praticar exercícios com questões que já caíram em vestibulares. Um diferencial do site é a ferramenta “conjugador de verbos”, que ajuda os estudantes com dúvidas referentes à conjugação verbal.

Colégio Web e Gramática Online

Também com foco na Língua Portuguesa, os sites abordam assuntos referentes à gramática nas provas de concurso público. Os testes disponibilizados na página contam com comentários que indicam o que está errado e o porquê.

Tudo Sobre Concursos

O site oferece gratuitamente centenas de resumos atualizados das matérias mais cobradas em concursos públicos, além de trazer dicas sobre como ser aprovado e também uma listagem completa dos concursos abertos e previstos no Brasil.

UOL Educação

Na página do UOL, os estudantes podem conferir conteúdos sobre gramática, ortografia e pontuação, além de testar o conhecimento em simulados e testes.

5 aplicativos gratuitos de preparação para as provas

- Mobile Concursos: oferece + de 20 mil questões disponíveis para download;

- Casa das Questões: oferece + de 13 mil exercícios com comentários dos professores;

- Concursos: oferece textos específicos, simulados, notícias sobre as datas das provas e afins;

- Questão FD Concursos: oferece simulados e questões de provas concursos anteriores;

- PCI Concursos: oferece informações sobre concursos públicos, processos seletivos e vagas de emprego.