Com vagas em Belém e salários de R$ 9 mil, concurso da Codevasf reabre inscrições

Serão reabertas nesta quarta-feira (19.06), a partir das 10h, as inscrições para o concurso público da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que oferta 61 vagas em todo o país para cargos de nível superior com salarial inicial de R$ 9 mil. No Pará, há três vagas para Analista em Desenvolvimento Regional, sendo uma na área de Administração e duas na área de Engenharia Civil (uma vaga para ampla concorrência e outra para pessoas com deficiência). As três oportunidades são para atuação no escritório de apoio técnico em Belém.

O edital do concurso foi publicado em edição do Diário Oficial da União do dia 14 de maio e, inicialmente, as inscrições iriam até o dia 10 de junho. Porém, elas foram suspensas para ajustes no edital e, agora, o prazo para até 9 de julho.

Confira aqui o edital do concurso

Confira aqui o edital de retificação

Como se inscrever

Os interessados em participar do concurso devem fazer a inscrição via internet, no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), empresa organizadora do certame, até 10 de julho. Será cobrada uma taxa de R$ 90 aos candidatos, mas doadores de medula óssea e candidatos cadastros no CadÚnico do Governo Federal que são integrantes de família podem solicitar a isenção desse valor, dentro do período de inscrição.

Vagas

Das 61 vagas para Analista em Desenvolvimento Regional ofertadas nas cidades de atuação da Codevasf, 17 são para a área de Administração, três vagas para Contabilidade, uma vaga para a área de Economia, 18 vagas para Engenharia Civil, uma vaga para Engenharia de Agrimensura, duas vagas para Engenharia de Pesca e Aquicultura, uma vaga Estatística, uma vaga Geologia, oito para Jornalismo, uma para Publicidade e Propaganda, e oito para Tecnologia da Informação. Em todos os cargos, o salário inicial é de R$ 9.065,95.

Os aprovados também têm direito a alguns benefícios condicionados ao acordo coletivo de trabalho vigente, como auxílio alimentação/refeição, auxílio babá/creche/pré-escolar, auxílio ao filho com deficiência, seguro de vida em grupo, previdência complementar, plano de saúde, vale cultura e vale transporte.

Provas

A seleção será realizada por meio de provas, avaliação biopsicossocial e o procedimento de heteroidentificação. As etapas serão realizadas nas cidades vinculadas ao polo de trabalho selecionado pelo candidato no momento da inscrição.Além de Belém, as provas elas serão aplicadas nas cidades de Aracaju (SE), Bom Jesus da Lapa (BA), Goiânia (GO), Maceió (AL), Palmas (TO), Montes Claros (MG), Macapá (AP), Brasília (DF), São Luís (MA), Petrolina (PE) e Teresina (PI).

Também houve mudança na data de aplicação das provas, que inicialmente estavam previstas para 4 de agosto. Conforme o novo programa, as provas devem ser realizadas no dia 8 de setembro.

Quem já tinha feito a inscrição, mas desistiu do concurso por causa das alterações, pode solicitar o reembolso da taxa de inscrição em até 30 dias após a data de vencimento do boleto. O pedido deve ser feito pelo e-mail: devolucao.concurso@codevasf.gov.br.

Saiba mais sobre a Codevasf

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) que executa políticas públicas nas áreas de infraestrutura, segurança hídrica, agricultura irrigada, revitalização de bacias hidrográficas e economia sustentável. Ela possui sede em Brasília e mantém 16 superintendências regionais em sua área de atuação, que alcança 36,6% do território brasileiro, onde estão situados 2.688 municípios.