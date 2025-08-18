Safra do jambo se aproxima do fim e valor da fruta dobra em Belém

Mesmo no final da safra, o jambo, fruta típica da região Norte, ainda é vendido nas ruas e feiras de Belém, onde consumidores encontram o produto principalmente em feiras livres e por ambulantes em semáforos. A safra mais intensa ocorre entre março e maio, seguida por um período menor entre julho e agosto, e o fim da oferta já reflete nos preços praticados. Vendedores alertam que quem quiser aproveitar a fruta deve se apressar, pois ela deve desaparecer dos pontos de venda até o final deste mês.

De acordo com o feirante Roberto Marques, que comercializa o fruto no mercado do Ver-O-Peso, o fim da safra já se reflete na qualidade e no preço. “No começo do mês chegavam os mais graúdos, agora já vem muito ‘miúdo’ no meio”, diz.



Os valores também mudaram ao longo da temporada. Se no início da safra era possível encontrar 12 unidades por R$ 10, hoje, na venda de Roberto, a mesma quantia já está pela metade. “Agora, como a quantidade vai diminuindo, a gente tá vendendo 6 por R$ 10”, explica o vendedor.

Procura

O feirante destaca que o jambo é uma das frutas mais interessantes para comercializar no período de safra. “O pessoal procura muito. Isso aqui dá mais lucro do que a maçã mesmo. Aqui a gente chama de maçã paraense”, compara. Segundo ele, em dias de maior movimento, é possível vender de mil a 1,5 mil unidades, com aumento da procura nos fins de semana.

Além da popularidade nas feiras, o jambo é muito procurado por ser uma fruta típica da região, com sabor diferenciado e valor cultural agregado. Comparado a outras frutas mais comuns, como a maçã e a banana, o jambo gera mais lucro para pequenos vendedores durante o período de safra, tornando-se um produto estratégico para o comércio local.

Produção

Segundo estudo publicado na Revista Orbis Latina, a produção do jambo na Região Metropolitana de Belém está concentrada principalmente em pequenos agricultores de municípios como Castanhal, Santa Izabel e Santo Antônio do Tauá. Os dados do IBGE analisados no levantamento apontam que, entre 2018 e 2022, houve um aumento de cerca de 20% na área destinada ao cultivo da fruta.

Apesar da relevância econômica, a Emater-PA (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) não possui estatísticas específicas sobre o jambo em seus relatórios públicos. Isso ocorre porque a maior parte da produção vem de quintais, pomares urbanos e áreas periurbanas, não de grandes propriedades agrícolas, como acontece com outras frutas regionais de maior escala, a exemplo do açaí e do cupuaçu.