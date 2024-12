Ruy Cabral é escolhido Engenheiro do Ano pelo Clube de Engenharia do Pará

A cerimônia alusiva à 45ª edição do prêmio Engenheiro do Ano, realizada na noite desta quinta-feira (12), reconheceu o talento e contribuição dos profissionais que se dedicam a vencer os desafios e entregar soluções para o segmento no Estado. A homenagem é feita tradicionalmente pelo Clube de Engenharia do Pará, desde 1977, e este ano prestou tributo a um grupo seleto de profissionais dos diversos ramos da ciência da engenharia, com destaque para o título de engenheiro do ano de 2024 entregue a Benedito Ruy Santos Cabral, atual titular da Secretaria de Obras do Pará (Seop).

"A escolha do Ruy Cabral foi unânime. Hoje, ele representa o topo da engenharia. Belém vive um momento único com a realização da COP 30, evento que traz um 'boom' para a engenharia da cidade, e o Ruy concentra obras importantes na gestão dele", destacou o presidente do Clube de Engenharia, Paulo Roseira, anfitrião do evento em uma casa de recepções no bairro do Reduto, em Belém.

O engenheiro civil Ruy Cabral se declarou honrado com a homenagem e a dividiu, simbolicamente, com todos os colegas com quem tem trabalhado ao longo dos mais de 30 anos de carreira, dividido entre os setores privado e público.

"A Engenharia é um instrumento social que proporciona às pessoas melhores condições de vida e melhora a qualidade das cidades. Por isso, receber um prêmio como este é honroso, e tenho a obrigação de dividir com os demais colegas que nos ajudaram a chegar a este patamar", destacou.

Atual titular da Seop, Cabral também comentou o momento desafiador à frente de 19 obras estruturantes que estão em andamento na capital. " A COP 30 abre uma janela para que possamos melhorar a urbanidade e mobilidade na cidade e avançar cada vez mais no desenvolvimento do Estado", disse ele.

A premiação Engenheiro do Ano já é uma tradição na cidade, e o primeiro a ser homenageado com o título, no ano de 1977, foi o engenheiro civil Lutfala de Castro Bitar, que também prestigiou o evento na noite desta quinta-feira, ao lado do neto, Thiago Maiorana, recém-formado engenheiro civil, como o avô.

"Eu vim para essa festa tradicional e quero parabenizar o Clube de Engenharia pela escolha do Ruy Cabral, por sua competência tanto no setor privado quanto no público, como agora, na condição de secretário de Obras do Pará", declarou Lutfala.

Recém-formado, Thiago Maiorana contou que apresentou seu trabalho de conclusão de curso (TCC) em outubro passado. "O estudo foi a análise de uma estação de tratamento de efluente (ETE) de uma indústria de bebidas em Belém, a que meu irmão opera lá em Icoaraci, e tem um sistema cuidadoso de tratamento dos resíduos para não gerar poluição ambiental", informou. "Se eu tiver a chance de percorrer 1/3 da trajetória do meu avô já estarei satisfeito", disse.

A noite rendeu uma homenagem especial ao karateca Artur Nogueira Castilho, de 16 anos, pela conquista da medalha de ouro no mundial JKA, em outubro deste ano, no Japão, tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar o título mundial da competição. Arthur é de uma família de engenheiros e disse que estava orgulhoso de participar da noite de profissionais da profissão abraçada pelo pai.