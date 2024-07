Clube de Engenharia do Pará promove evento sobre obras de infraestrutura previstas para a COP 30

Um evento exclusivo sobre a infraestrutura para a 30ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 30, será promovido pelo Clube de Engenharia do Pará (CEP) nesta terça-feira (16), a partir das 19h. O encontro internacional será realizado em Belém no mês de novembro de 2025 e colocará a capital paraense na vanguarda deste debate.

O Clube de Engenharia do Pará vai honrar sua tradição centenária de estar sempre inserido nas grandes discussões de temas pertinentes à atualidade. O evento, intitulado Homenagem “Canteiro de Obras” será em sua sede, localizada na avenida Nazaré, nº 272.

Programação

Com o objetivo de incentivar o compartilhamento de informações entre o setor governamental e a sociedade, a agenda de hoje contará com dois convidados especiais, que vão proferir palestras: os secretários de Estado Adler Gerciley Almeida da Silveira, titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), e Benedito Ruy Santos Cabral, que está à frente da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

Abordando aspectos importantes tanto para a capital quanto para o Estado, as palestras terão os temas: “COP 30 e as grandes obras de infraestrutura: um legado para Belém”, explanado pelo engenheiro Ruy Cabral; e “Um panorama dos últimos cinco anos das obras de infraestrutura rodoviária no Pará”, que terá as considerações de Adler Silveira.

O público-alvo são os profissionais de engenharia e donos de empresas do segmento. “É para que eles entendam todo o processo, onde vão ser as obras, qual o volume de serviços e os investimentos que serão feitos, que com certeza aquecem a economia”, pontua o presidente do CEP, Paulo Roseira. Para o representante, as obras contribuem para o aumento da mobilidade e do bem-estar da população.

Homenagem

Haverá ainda, durante a noite desta terça, um tributo inédito aos secretários de Estado feito pelo Clube de Engenharia do Pará. Em reconhecimento às suas contribuições para o avanço da infraestrutura paraense, Adler Silveira e Ruy Cabral receberão placas celebrativas denominadas “Canteiro de Obras”, que se configura a mais recente iniciativa do CEP, com o objetivo de prestar relevância aos profissionais que se destacam nas ações em favor da população paraense.

Segundo o presidente do Clube, Paulo Roseira, o evento é de grande importância, já que há uma série de grandes obras na cidade. Ele diz que a entidade quer reconhecer o trabalho do governador e a competência dos secretários, o que será feito através de uma comenda - uma delas será entregue pelo presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), Luftala Bitar, e a outra pelo ex-senador Flexa Ribeiro.