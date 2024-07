Clube de Engenharia do Pará homenageia gestores públicos por obras estruturais para a COP 30

O Clube de Engenharia do Pará promoveu um evento exclusivo sobre infraestrutura para a COP 30 e também prestou homenagens aos secretários estaduais de Infraestrutura e Logística (Seinfra), Adler Silveira; e de Obras Públicas (Seop), Ruy Cabral, que tocam obras importantes para Belém, qualificando a cidade para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.

O presidente do Clube de Engenharia do Pará, o engenheiro civil Paulo Roseira, explicou que o evento, além de prestar homenagens aos dois gestores públicos, era também uma oportunidade de divulgar as obras em curso na capital paraense, a partir das duas palestras ministradas pelos dois secretários homenageados.

"Estamos reconhecendo o trabalho deles e o Clube quer divulgar para a sociedade as obras em andamento, para que a comunidade tecnológica participe dos preparativos, tanto no apoio às obras quanto na indicação de empresas da construção civil. Já somos parceiros das atividades que envolvem obras no nosso estado, a parceria com obras da COP 30 já é uma realidade para nós, e estamos dispostos a ampliar isso", afirmou Paulo Roseira.

Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), o engenheiro civil Lutfala Bitar, agradeceu ao Clube de Engenharia pelo convite para entregar a comenda ao secretário de Infraestrutura, Adler Silveira.

“Os dois profissionais que recebem essa homenagem hoje têm feito um trabalho extraordinário pelo desenvolvimento do nosso estado, é uma homenagem merecida e eu me sinto muito honrado por participar desta noite. Meu neto Thiago também será um engenheiro em breve, e em dezembro agora ele vai receber o diploma dele”, comemorou Lutfala

Palestras

O secretário estadual Ruy Cabral recebeu a comenda das mãos do presidente da Companhia de Gás do Pará, Flexa Ribeiro. Ruy Cabral abordou aspectos das intervenções de engenharia na palestra “COP30 e as grandes obras de infraestrutura: um legado para Belém”. Já o secretário de Infraestrutura, Adler Silveira, apresentou “Um panorama dos últimos cinco anos das obras de infraestrutura rodoviária no Pará”.

O titular da Seop, Ruy Cabral, informou que tem sob sua gestão 16 obras em curso na capital paraense. "Nós estamos produzindo obras não apenas para receber a COP 30, mas para que elas fiquem para a nossa população e tragam melhoria na qualidade de vida. Temos obras na rua da Marinha, na Doca, na avenida Tamandaré, nos canais do Rio Tucunduba, que são extremamente importantes pela dificuldade que as pessoas tiveram no passado, e agora grande parte dessa obra já está solucionada", afirmou Cabral. Ele ainda citou obras no Complexo do Ver-o-Peso, na Bacia do Canal do Mangueirão, na segunda etapa do Porto Futuro e também no Parque da Cidade, na avenida Júlio César.

Transportes e Logística

O secretário de Infraestrutura do Pará, Adler Silveira, fez uma apresentação síntese sobre as obras em andamento no campo da logística. Ele apresentou um portfólio de obras não só na capital paraense, mas no estado, como rodovias, pontes, viadutos e até mesmo as obras direcionadas à COP, citando o Parque da Cidade e as novas fases de ampliação do Porto Futuro.

"São obras estruturantes que vão transformar a mobilidade urbana em Belém e no interior, e isso contribui para que a população tenha maior segurança ao transitar pelas rodovias e também promove o desenvolvimento socioeconômico na medida que agiliza o escoamento da produção, que acontece de forma mais satisfatória, e barateia o custo do frete do transporte dos produtos", frisou Silveira.

Sobre a homenagem recebida, Adler Silveira afirmou: “É uma satisfação, essa homenagem não cabe só a mim, pessoalmente, mas, a toda uma equipe de trabalho, que inclui o governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hanna Ghassan, e mais centenas de profissionais que estão com a gente no dia a dia, garantindo e ajudando a fazer essa transformação”,.

O Clube de Engenharia do Pará, em reconhecimento às contribuições dos dois gestores públicos, Adler Silveira e Ruy Cabral, os distinguiu com placas celebrativas denominadas “Canteiro de Obras”, que constitui a mais recente iniciativa da entidade, com o intuito de prestar relevância aos profissionais que se destacam nas ações em favor da população paraense.