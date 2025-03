APA do Xingu é leiloada pelo Governo do Pará na Bolsa de Valores para restauro florestal

O governo do Pará realizou o leilão da Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu, no município de Altamira, sudoeste paraense, na manhã desta sexta-feira (28) para concessão de reflorestamento. A área foi concedida ao Consórcio Systemica e TDX SPE que já possui projetos em outras localidades paraenses, totalizando três iniciativas com a de hoje. O sócio diretor do consórcio vencedor, Thiago Ricci, declarou em discurso no evento desta manhã que o plano para o projeto é investir “mais de R$ 200 milhões ao longo de dez anos”.

“Para esse projeto específico a gente planeja mais de R$ 200 milhões de investimento nos próximos dez anos. O estado tem uma oportunidade de gerar receitas com a outorga máxima que foi gerada aqui pela Systemica, de mais de R$ 100 milhões de receita. É um projeto desafiador, mas uma vez bem implementado ele tem grandes oportunidades”, afirma o porta-voz da Systemica.

A iniciativa privada passará a ter a outorga do espaço de 10,3 mil hectares, o que equivale a 10 mil campos de futebol, e fica inserida na bacia hidrográfica do rio Xingu. Essa é uma das áreas mais afetadas pelo desmatamento, e, agora receberá as iniciativas para recuperação do espaço, com aproveitamento dos créditos de carbono. De acordo com a concessionária, “não existe projeto de carbono sem desenvolvimento social”, nesse sentido pretendem gerar mais de 2 mil empregos diretos e indiretos na região, priorizando a mão de obra e fornecedores locais, por exemplo.

Dentre os benefícios mencionados no leilão, estão a recuperação e preservação da área, além dos incentivos socioeconômicos e até mesmo a regularização fundiária da região. O leilão foi realizado na bolsa de valores e reuniu autoridades e representantes de órgãos ambientais. O presidente da The Nature Conservancy Brasil (TNC), José Passos, celebrou “a primeira concessão de restauro do país” e faz votos de que este seja um modelo inovador a ser replicado.

“A meta brasileira é de restaurar 12 milhões de hectares e a gente precisa de modelos inovadores. O mundo precisa mobilizar capital privado, são trilhões de dólares que vão ser investidos se a gente quiser combater as mudanças climáticas, então a gente precisa de soluções com um grande grau de aplicabilidade e isso é que o está sendo colocado aqui hoje”, afirma Passos.

O mesmo foi pontuado pelo presidente do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor Bio) Nilson Pinto. “É possível juntar forças da sociedade com as forças do governo para restaurar a Amazônia e dando exemplo para o Brasil”, destaca.

Segundo o governador do estado, Helder Barbalho, que esteve presente durante o leilão, a expectativa é de que a nova parceria com a vencedora do certame represente “um novo passo para a caminhada de uma Amazônia sustentável”. Ele lembra que a área concedida nesta manhã foi marcada por conflitos e pressões ambientais, sendo atingida pelo desmatamento de maneira significativa. A iniciativa planeja beneficiar a todos de maneira mais justa, combatendo os prejuízos ambientais somados ao longo dos anos.

“Esta região representa o maior exemplo de conflito do passado, pressão sobre o bioma amazônico e, a partir disso tivemos a coragem de propor uma transição de modelo de desenvolvimento local a partir do olhar sobre as comunidades, a partir da construção de algo que buscasse equilibrar o uso do solo, oportunidades econômicas e sensibilidade social”, explica.