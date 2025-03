APA Triunfo do Xingu, no Pará, terá 30 mil hectares destinados à restauração florestal

Duas novas áreas na Área de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu, uma das regiões mais afetadas pelo desmatamento ilegal na Amazônia, serão destinadas ao reflorestamento. A iniciativa integra o Plano de Recuperação da Vegetação Nativa (PRVN), um projeto pioneiro na região. No total, cerca de 30 mil hectares serão restaurados com espécies nativas. A medida foi anunciada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) neste sábado (7). A APA está localizada nos municípios de São Félix do Xingu e Altamira.

“Estamos avançando com as concessões para restauração, pois acreditamos que, além de preservar a floresta, é fundamental recuperar as áreas degradadas. A concessão é a melhor estratégia para isso, pois garante benefícios ambientais e impulsiona a economia local, gerando empregos, renda e oportunidades para os moradores da APA Triunfo do Xingu, que nunca havia sido priorizada dessa forma”, destacou o governador Helder Barbalho.

No final de 2024, durante a Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas (COP 29), em Baku, no Azerbaijão, o governador anunciou o primeiro edital de concessão para restauração no Brasil, abrangendo mais de 10 mil hectares. O processo de licitação para selecionar a empresa responsável pela implementação e gestão da Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu, com duração de 40 anos, está em andamento. O resultado será divulgado em 28 de março, na sede da B3, em São Paulo.

Qualidade de vida

Além da movimentação econômica e da geração de empregos, o objetivo de iniciativas como essa é melhorar a qualidade de vida dos moradores da região. Para isso, foi elaborado um Plano de Atuação Integrada, envolvendo diversas secretarias e órgãos públicos, com ações voltadas à regularização ambiental e fundiária, segurança, educação, infraestrutura, saúde, comunicação e serviços públicos.

“Com a inclusão de uma nova área para concessão de restauração, o Estado reforça sua posição de liderança em soluções ambientais para a conservação da Amazônia. No caso da primeira concessão já lançada, além dos benefícios socioambientais, serão investidos R$ 258 milhões na instalação e operação, com uma receita total estimada em R$ 869 milhões. Com essa nova área, ampliamos nossa atuação e os impactos positivos para a população”, ressalta Raul Protazio Romão, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará.