André Tavares recebe prêmio Engenheiro do Ano do Clube de Engenharia do Pará

O engenheiro civil André Martha Tavares foi homenageado, na quarta-feira (13), como o Engenheiro do Ano pelo Clube de Engenharia do Pará. A entrega fez parte da cerimônia de Outorga de Títulos de 2023 do Clube, realizada na sede da entidade. Foram homenageados, na ocasião, o engenheiro civil Haroldo Costa Bezerra, como Destaque Científico; e o engenheiro civil Antônio Massoud Salame, como o Emérito Mestre.

“Você receber um prêmio dado por uma entidade precursora da engenharia do Pará e do Brasil... Na engenharia, é a terceira entidade mais antiga do Brasil, quer dizer, é um referencial muito forte, muito grande e muito importante. Estou muito orgulhoso de ter recebido esse prêmio”, declarou André.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Conexão Mercado recebe James Pyles, CEO da Estrutura Engenharia]]

A entrega do prêmio, para André, é uma forma de o Clube Engenharia, que tem mais de 100 anos, ser atuante junto aos associados. “É respeitada por entidades que abraçam o sistema, como os Conselhos Federal e Regional de Engenharia e Agronomia – Confea e Crea/PA, e Mútua, por exemplo. Então, o que precisamos é que os órgãos públicos possam ver o Clube como um braço técnico para ajudar, seja desenvolvendo projetos básicos, projetos executivos ou até na área de execução desses projetos. Acho que ainda falta uma aproximação que eu sei que o Clube Engenharia vem fazendo. Por exemplo, a gente pode discutir energia, que é um carma. Nós somos o maior produtor de energia do Brasil e pagamos a segunda maior conta do Brasil”, pondera.

Em meio a um contexto climático que demanda atenção, André falou sobre a importância da categoria estar unida para mostrar que não precisa importar mão de obra, “aqui tem gente extremamente capacitada para realizar um evento desta magnitude”, disse.

“Amazônia é a solução do Brasil e a COP será a grande oportunidade para Belém e a região. Muitos desconfiam da nossa capacidade de ser holofote do mundo, mas tenho convicção que construiremos um grande legado a partir de 2025. A nossa hora é agora”, finalizou.

A escolha do prêmio

Com 33 anos de formado, André foi escolhido pelo sucesso profissional, segundo o presidente do Clube de Engenharia, Paulo Cézar Affonso. O engenheiro afirma que a unanimidade da escolha na premiação se deve ao trabalho realizado por ele no Clube.

“O clube de engenharia estava numa fase difícil e o André foi o presidente que capitaneou essa mudança. Além disso, ele é um profissional de sucesso, tem uma empresa que está há 70 anos no mercado e se destaca na construção civil e ainda é bacharel em Direito”, disse Paulo.

O atual presidente cita a importância de entrega do prêmio. “Depois de 104 anos, a Engenheira do Ano foi uma mulher, que foi a Andrea Sabado Corrêa, depois tivemos o mais novo escolhido, que foi o Gisandro Massoud, que era no momento o engenheiro de sucesso mais novo, de 40 anos. Então, isso é a cara da mudança. E agora a gente decidiu que tinha que ser o André, em função de toda essa mudança, todo esse sucesso. O Clube voltou a ser celebrado, as pessoas voltaram a participar do clube e a gente está com o foco totalmente diferente”, pontuou.

O Clube de Engenharia do Pará tem como foco a mudança e o protagonismo na tomada de decisão dos caminhos da engenharia no estado. Além disso, o objetivo da entidade hoje é valorizar os profissionais sérios e combater o exercício ilegal da profissão.

André Tavares

O engenheiro e empresário da construção civil, André Martha Tavares, foi eleito por unanimidade como o Engenheiro do Ano 2023 em cerimônia no dia 14 de novembro. A premiação é do Clube de Engenharia do Pará, entidade que foi presidente de julho de 2020 a julho de 2023.

O engenheiro e empresário de construção civil é formado em Engenharia Civil e pós-graduado em Gerenciamento e Gestão da Qualidade da Indústria da Construção Civil.

Confira as premiações da Outorga de Títulos de 2023

44° Engenheiro do Ano:

Engenheiro Civil André Martha Tavares

36° Destaque Científico:

Engenheiro Civil Haroldo Costa Bezerra

31° Emérito Mestre:

Engenheiro Civil Antônio Massoud Salame