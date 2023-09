Conexão Mercado abre nova temporada com Leopoldo Couceiro, sócio-diretor da Quadra Engenharia

Nesta quarta-feira, 27, estreia a 2a temporada do videocast Conexão Mercado. O entrevistado é o empresário Leopoldo Couceiro, sócio-diretor da Quadra Engenharia. A empresa consolidou espaço no mercado imobiliário de luxo em Belém, mesclando projetos de arquitetos, paisagistas e designers de interiores do Pará e de fora do estado. No bate-papo com a apresentadora Bel Soares, ele fala sobre a origem da empresa, fundada há 44 anos; a boa relação com os funcionários que levou a receber o certificado Great Place to Work; e sobre os projetos sociais que, entre outras iniciativas, alfabetizou 1.600 operários da construção civil. O episódio será publicado às 20h, no portal O Liberal.

O programa que tem o papel de aproximar o mercado, as agências de comunicação e o público em geral, teve uma 1a temporada com 18 episódios publicados quinzenalmente entre os meses de janeiro e agosto deste ano. Na volta do Conexão Mercado, o videocast ganha um novo estúdio, na redação de O Liberal, e passa a veicular os episódios semanalmente.

“É uma honra abrir a 2a temporada do Conexão Mercado com o empresário Leopoldo Couceiro porque era uma história que queríamos contar. A Quadra Engenharia, de onde ele é sócio-diretor, é a única construtora da Amazônia com o certificado GPTW (Great Place to Work) que certifica o negócio como ótimo lugar para trabalhar. Nossa audiência vai adorar saber quais ações levaram a empresa a ganhar um selo dessa importância, sem contar os projetos sociais que tem desenvolvido para os seus colaboradores. Foi um bate-papo rico em insights e bem emocionante”, destaca Bel Soares.

História e projetos

Leopoldo Couceiro contou como a história da Quadra está relacionada à história da própria família. A empresa foi fundada por quatro sócios, incluindo os pais dele, em 1979, até ser adquirida integralmente pela família. O pai, o engenheiro Antônio Couceiro, de 83 anos, sócio-fundador, ainda frequenta a empresa todos os dias. Os filhos, Leopoldo e Tony, assumiram a administração, assim como os filhos deles, Felipe e Arthur.

“Tínhamos uma empresa pequena que cresceu. Hoje são mais de 2,5 milhões de m2 construídos de obras civis e 1.300 empregos diretos gerados. Estamos com 17 canteiros de obras pelo estado. Não trabalhamos só no ramo imobiliário, fazemos indústrias, hospitais, supermercados, obras pequenas, médias e grandes”, conta Leopoldo, que é formado em Design de Interiores.

A trajetória da empresa passa por uma boa relação com os colaboradores. “Contamos com uma equipe de RH poderosa que nos ajuda a ter mais qualidade e desenvolvemos projetos, como o Educar, que há 22 anos alfabetiza os funcionários. Me doía ver o funcionário molhando o dedo na almofada de carimbo para ‘assinar’ o contracheque. O projeto foi ampliado e conta hoje com cinema, discoteca, gibiteca e aulas de informática e artes plásticas”, conta. Os planos não param por aí, a empresa quer construir e doar 50 casas com títulos de propriedade aos funcionários. Além disso, Leopoldo revelou que parte da receita da Quadra é doada a entidades como Aval, Pará Solidário e Casa do Menino Jesus.

Projetos inovadores

Os imóveis de alto padrão se tornaram foco da empresa há 25 anos. Atualmente, A Quadra Engenharia se prepara para lançar o edifício mais alto de Belém, Iconiq, na Avenida Doca de Souza Franco, que terá 41 andares com apartamentos de 193 m2, sendo dois por andar, totalizando 134 metros de altura”, destaca.

Outro projeto inovador, já lançado, é o Quadra Garden por Tidelli, na Rua Bernal do Couto, em Belém. A construção reúne sustentabilidade ambiental e tecnologia, com uma árvore atravessando três andares do edifício, floreiras na fachada, mobiliário da Tidelli, estrutura de coleta e descarte seletivo de lixo, energia solar em áreas comuns, reaproveitamento da água da chuva e triturador nas pias de cozinha para o lixo orgânico.

Além disso, a Quadra conta com um time de arquitetos, designers, decoradores e paisagistas de fora do estado, como Fernanda Marques, Oscar Mikail, João Armentano e Benedito Abbud, com os paraenses Armando Couceiro, Rui Carneiro, Conceição Barbosa, Márcia Lima e outros, que mesclam experiências e ideias para trazer as tendências sem perder o regionalismo. “Essa troca é importante para elevar o nível do produto. Hoje, temos 12 empreendimentos em construção, todos de alto padrão”, contabiliza.