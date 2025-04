Confira oito dicas para ganhar dinheiro sem sair de casa

Como fazer para ganhar dinheiro em casa? O questionamento pode surgir ao se deparar com questões como o gasto de horas diárias no transporte público, pelo trabalho presencial, pela vontade de passar mais tempo com a família, ou até mesmo pela vontade de ganhar uma renda extra. E para arrecadar um dinheiro a mais, existem diversas atividades para começar a investir sem ter a necessidade de se deslocar.

Alguns caminhos são:

encontrar um trabalho fixo no qual é permitida a modalidade home office (trabalho remoto),

se tornar freelancer e trabalhar de forma temporária e autônoma,

trabalhar com vendas pela internet,

atender clientes em casa, seja por aulas ou no ramo da beleza, como manicure e maquiador.

Como começar a ganhar dinheiro sem sair de casa

Para começar, o primeiro passo é entender seu objetivo. A ideia de ter um trabalho fixo com home office e horário determinado pode não ser interessante para pessoas que não gostam de serem lideradas. Nesse caso, para conseguir uma renda extra, a pessoa pode tentar a atuação como freelancer. É preciso também definir se a pessoa quer ter um trabalho fixo e um extra em casa, somando um formal e informal.

Cuidados no trabalho em casa

Um dos riscos de quem trabalha por conta própria é a organização. Mais do que ter uma ideia, é necessário ter determinação e responsabilidade para não se deixar levar pelas atividades e distrações que surgem ao longo do dia, e acabar se distraindo do foco principal, que é ganhar dinheiro.

Definir horários para executar as atividades é essencial, já que quem atua de casa pode correr o risco de fazer trabalhos domésticos e não separar um tempo para alcançar o objetivo, o que faz com os resultados sejam lentos.

A gestão financeira é outra questão, já que o trabalho autônomo traz uma renda variável, e deve ter um cuidado para que não ocorra o endividamento. Uma dica é anotar os gastos em planilhas, definindo os gastos fixos e variáveis, e sempre planejar.

Dicas para ganhar dinheiro

Venda de produtos: Se você tem itens que não usa mais e estão em bom estado, saiba que é possível comercializar os objetos entre pessoas físicas em sites como Mercado Livre, OLX e Enjoei. Aos interessados em moda, montar um brechó e investir em vendas por redes sociais, como Instagram, também pode ser uma ótima alternativa. E para quem quer vender produtos novos, podem contar com as plataformas citadas anteriormente e com a Shopee, onde é possível abrir uma loja virtual. A empresa funciona como um marketplace e oferece produtos com preço competitivo e condições especiais de frete grátis. Afiliar-se a sites de produtos digitais: Imagine fazer parte de uma equipe de vendas de cursos online e outros produtos. Para entrar nesse ramo, é preciso aprender estratégias de marketing digital. No YouTube, é possível encontrar vários profissionais que ensinam as melhores estratégias de graça. Basta digitar “treinamento de marketing digital” ou “como vender como afiliado”. Entre os melhores sites para vender produtos digitais, podemos destacar Hotmart, Eduzz e Monetizze. Também é possível trabalhar como revendedor da Serasa Experian, indicando Certificados Digitais. Artesanato, roupas ou consertos: Com o aumento da demanda pelo consumo consciente, investir em costura ou artesanato pode ser muito lucrativo. Itens de crochê, como roupas, sapatos para bebê e decoração para a casa, são alguns exemplos. O artesanato com feltro, cerâmica e até mesmo a venda de broches e pins podem ser ótimas alternativas. Culinária: O preparo de comida caseira, bolos e doces são ótimas opções, pois não dependem de um grande investimento. Uma formação na área pode ajudar a carreira, e existem vários cursos digitais para profissionalizar o negócio e também auxiliar a precificar os produtos, ensinando cuidados como higiene e qualidade. Revenda: Marcas como Avon, Natura, Boticário, Racco e Tupperware são populares entre os consumidores. Para revender, não precisa ter experiência, apenas conhecer os produtos. É possível divulgar os produtos nas redes sociais, de porta em porta, fazer as vendas e ganhar uma comissão no fechamento das campanhas. Aulas: Quem tem habilidades e gosta de ensinar pode lucrar na internet com aulas particulares. Existem sites como Profes e Superprof voltados para aulas online. Outro site para hospedar cursos é o Udemy. Nele, é possível dar aulas de culinária até marketing digital. Além disso, os cursos são mais acessíveis, o que chama a atenção de quem procura treinamentos ou orientação escolar. Infoproduto: Os produtos digitais são uma alternativa lucrativa. Ao invés de vender um produto de crochê, que tal criar um e-book com moldes para que as pessoas possam aprender as atividades? Plataformas como Herospark e Kiwify oferecem a estrutura para vender e-books. Freelancer: Ser um profissional autônomo abre espaço para a atuação em diversas áreas, como digitação, tradução, transcrição, designer, redação e descrição de produtos. Entre as plataformas, o 99Freelas e o Workana são os mais conhecidos, mas é possível oferecer qualquer tipo de trabalho em sites como VintePila, Crowd e Fiverr.

Fonte: Serasa

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade de oliberal.com