Como ganhar dinheiro em casa? Confira 3 sites de vendas de usados para renda extra

A possibilidade de ganhar dinheiro em casa vem crescendo ainda mais e a facilidade de serviços e websites que permitem fazer isso de forma segura também é grande para quem gostaria de não somente começar alguma forma de empreendimento, mas também ter uma renda extra mensalmente.

Uma das várias formas deé ade vendas, seja de. Essa modalidade é famosa, principalmente quando nos referimos ao mercado de moda e consumo consciente de roupas, acessórios e sapatos, mas também vale para produtos de tecnologia, como celulares, computadores, assim como produtos artesanais.

Pensando nisso, o OLiberal.com, reuniu 3 sugestões de plataformas e sites que possibilitam a venda de produtos de forma online e que podem auxiliar na geração de renda extra, mas é importante tomar cuidado para não cair em golpes.

OLX

A OLX é a plataforma mais famosa quando o assunto é e-commerce (comércio virtual). Ela funciona no mecanismo C2C — (Consumer to Consumer) ou “consumidor para consumidor”, em tradução para o português.

O site permite que os vendedores façam até 40 anúncios gratuitamente. Para anunciar mais produtos é recomendado o plano profissional, que custa a partir de R$ 147,99 mensais. É possível a venda de mercadorias das mais diversas variedades, além de possibilitar compras parceladas, chat com o cliente e segurança.

(OLX é uma das maiores plataformas de compra e venda do Brasil / Reprodução: OLX)

Mercado Livre

O Mercado Livre é uma outra plataforma de grande referência em compras e vendas online em toda a América Latina. Além de produtos de lojas oficiais, também é permitido a venda por conta própria. Entretanto, o website cobra uma taxa por cada venda efetuada e essa porcentagem pode ir de 0 a 16%, dependendo do preço do produto.

(Mercado Livre é conhecido por toda América Latina. Reprodução/ Mercado Livre )

Shopee

A Shopee é uma plataforma de comércio eletrônico de origem asiática e permite que vendedores de pequeno e médio empreendimento se cadastrem no canal de vendas para comercializar os seus produtos na vitrine virtual. É o site com a taxa considerada a menor do mercado, com 14% no custo de cada produto para todos os lojistas do site e 20% para vendedores que desejam oferecer possibilidades de vendas com frete grátis acima de R$ 39.

(A Shopee é uma plataforma de origem asiática que permite a venda de produtos novos e semi-novos. Reprodução/Shopee)









Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.