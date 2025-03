O que é pet sitter? Saiba como ganhar dinheiro com serviço

Você sabia que é possível ganhar dinheiro com animais de estimação? Se você gosta de pets, há possibilidades de garantir renda extra semanal ou mensal através de passeios, hospedagens e transportes de cães e gatos para donos que precisam viajar ou não tem tempo integral para cuidar do bichinho, mas que prezam pelo bem-estar do animal. Saiba mais detalhes sobre o serviço e fazer um "extra" sempre que possível.

O que é pet sitter?

Termo de língua inglesa, pet sitter significa “babá de pet”. É uma pessoa ou profissional que cuida de um pet cuida enquanto o tutor está ausente. Os cuidados são todos aqueles que o bichinho teria de seu dono: carinho, alimentação, passeios, atenção, remédios e questões de higiene.



O que faz um pet sitter na prática?

O pet sitter irá cuidar do seu pet no conforto da sua casa. Há casos também em que é possível o pet ir para casa da pessoa que irá cuidar. A babá de pet ficará cuidando do pet entre o tempo que for combinado com o tutor.Esse tempo pode ser de horas, dias ou semanas, dependendo da necessidade do tutor.



Quais atividades não são responsabilidades do pet sitter?

O pet sitter irá cuidar do pet assim como o tutor cuida, mas de forma responsável e profissional. Existem alguns cuidados que não estão inclusos nesse serviço como: tratamentos veterinários, adestramento e realização de banhos e tosas.

Requisitos e vantagens de ser pet sitter:

Gostar de animais e ter paciência com as necessidades e demandas deles Você define e tem flexibilização de horários Organização e responsabilidade Paciência e carinho para lidar com pets de diferentes temperamentos e raças exige atenção e empatia. Renda extra

Além dessas habilidades, é essencial ter um bom relacionamento com os tutores, oferecendo um serviço confiável e transparente.

Como se tornar um pet sitter e fazer renda extra?



Faça um curso de capacitação: Busque conhecimento em comportamento animal, primeiros socorros e manejo de cães e gatos. Crie um portfólio e faça divulgações: No início, ofereça serviços para amigos e familiares. Peça e faça divulgações do serviço. Cadastre-se em plataformas especializadas: Facilita a captação de mais clientes e garante segurança para ambas as partes Estabeleça preços justos pela quantidade de tempo de cuidado com o pet



(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, Editor web de OLiberal.com.)