Moedas de 1 real podem valer mais que R$1; confira lista de quais

Você sabia que algumas moedas de 1 real podem valer bem mais do que os R$ 1 que representam? Elas são exemplares raros, com erros de fabricação ou de edições especiais, que se tornaram valiosas para colecionadores e investidores.

Se você tem moedas antigas guardadas, pode ser que esteja deixando uma dessas. Confira lista com 5 moedas de 1 real que valem mais do que o valor original:

VEJA MAIS

1. Moeda de 1 real dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1998)

Criada em homenagem ao cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, foram produzidas apenas 600 mil unidades dessa moeda. Atualmente, ela pode valer entre R$ 600 a R$ 1.100, dependendo do estado de conservação.

Moeda de 1 real dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1998) (Foto: Banco Central do Brasil)



2. Moeda de 1 real da bandeira dos Jogos Olímpicos (2012)

Lançada em 2012 para celebrar a passagem da bandeira olímpica de Londres para o Rio de Janeiro e com uma tiragem de apenas 2 milhões de unidades, essa moeda pode valer até R$ 100.

Moeda de 1 real da bandeira dos Jogos Olímpicos (2012) (Foto: Banco Central do Brasil)

3. Moeda de 1 real lançada em 1999

No total, foram produzidas apenas 3,84 milhões de unidades. Apesar de não ser uma data comemorativa, essa moeda pode valer até R$12 devido a raridade dela.

Moeda de 1 real lançada 1999 (Foto: Banco Central do Brasil)



4. Moeda de 1 real do centenário de Juscelino Kubitschek (2002)

Lançada no ano de 2002 para comemorar os 100 anos do ex-presidente Juscelino Kubitschek, esta moeda teve uma tiragem de 50 milhões de unidades e pode valer até R$20.

Moeda de 1 real do centenário de Juscelino Kubitschek (2002) (Foto: Banco Central do Brasil)



5. Moeda de 1 real do 40º aniversário do Banco Central (2005)

Essa moeda pode valer até R$100. Ela foi lançada em edição especial de comemoração aos 40 anos do Banco Central do Brasil, com apenas 40 milhões de unidades produzidas.

Moeda de 1 real do 40º aniversário do Banco Central (2005) (Foto: Banco Central do Brasil)

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)