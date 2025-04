Sebrae reúne vereadores da RMB para incentivo do empreendedorismo

O Sebrae Pará reuniu vereadores da Grande Belém, na noite desta quarta-feira (2), para estreitar um diálogo sobre a importância que os parlamentares têm no processo de propagação da cultura empreendedora nas cidades.

“As coisas acontecem no município, não no estado e nem na União. A falta de diálogo e de visão de uma ação mais empreendedora dentro do Legislativo impacta diretamente a vida dos cidadãos”, disse Marcelo Nicolau, analista da unidade de políticas públicas do Sebrae Nacional, cuja sede fica em Brasília (DF).

Nicolau foi o responsável pela palestra de abertura do evento, realizada no Mangal das Garças, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Ele conversou com os políticos e destacou a ação inédita do Sebrae Pará, de promover um diálogo com os vereadores da região metropolitana de Belém.

O analista afirmou que o Sebrae Nacional já tem um trabalho forte em Brasília, de acompanhamento de projetos no Congresso Nacional, mas agora o órgão quer se aproximar do Legislativo estadual, junto às Assembleias Legislativas estaduais, e também das Câmaras Municipais.

Em Belém, evento do Sebrae Pará destaca importância do apoio Legislativo aos pequenos negócios

Vereadores são agentes indutores, diz analista do Sebrae nacional

"Por menor que o município seja, ele tem, no mínimo, sete vereadores. O vereador está no meio da população. Ele é um agente político importante dentro do nosso modelo legislativo e um grande agente indutor e pode nos ajudar a propagar soluções que o Sebrae tem de apoio aos pequenos negócios, que são quem movimenta a economia", frisou Marcelo Nicolau.

Na palestra, o analista apresentou institucionalmente o Sebrae, mostrando o que ele é e faz como organização que ajuda microempreendedores e pequenas empresas a se estabelecerem, competirem e se desenvolverem, de acordo com as necessidades e peculiaridades de cada região.

Num segundo momento, Nicolau falou sobre a importância que os vereadores têm nesse processo. Ele deu exemplos, entre eles, disse que em Brasília (DF), no encontro com prefeitos eleitos, no início deste ano, em um painel sobre resíduos sólidos nas cidades, um dos grandes problemas dos municípios, alguns gestores disseram que conseguiram inovações com pequenas empresas para a realização da coleta de lixo seletiva, mas eles, os prefeitos, não conseguiram aprovar nada porque não tiveram autorizações dentro das câmaras de vereadores de suas cidades no DF.

Sebrae Pará que fortalecer ambiente de negócios nos municípios, diz diretor Rubens Magno

O diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, explicou que o encontro desta noite de quarta-feira integrou a agenda da Jornada de Políticas Públicas do Sebrae, cujo objetivo é fortalecer o ambiente de negócios nos municípios paraenses, por meio de ações estratégias de engajamento dos vereadores.

Rubens Magno agradeceu a presença expressiva de vereadores dos municípios da Grande Belém, e também ressaltou a estratégica contribuição que eles podem dar à cultura empreendedora. "Os negócios acontecem nas vielas, nos bairros, nas cidades. E quem é o político, como eu falava há pouco, lá na Alepa – em uma sessão da Câmara Municipal, que temporariamente está funcionando lá – são os vereadores, são eles que compõem a linha de frente do Legislativo Municipal, e o Legislativo Estadual precisa do olhar de vocês para se fortalecer, para fazer as leis estaduais. E o Legislativo Federal, deputados estaduais e senadores, precisam dessa cadeia, mas as coisas acontecem na ponta", disse Rubens Magno.

"Nós, do Sebrae, queremos fortalecer cada vez mais a nossa unidade de desenvolvimento territorial e de políticas públicas, do Sebrae, por acreditar que precisamos fazer políticas públicas sérias, voltadas para o desenvolvimento das pessoas", disse Magno.

O presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador John Wayne (MDB), felicitou o Sebrae pela iniciativa. “É importante esse fortalecimento aqui do Sebrae junto com a Câmara Municipal, porque nós, que somos vereadores, somos um para-choque da população. A população vem pedir opinião para o vereador sobre o que deve fazer, e a gente orienta os munícipes a contratar microcrédito, abrir microempresas, procurar o Sebrae, fazer cursos de capacitação, cursos técnicos e isso pode ser ainda melhor. Então é um evento magnífico no ano certo, que é o ano da COP 30”, afirmou Wayne.