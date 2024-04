Região Norte lidera crescimento de empresas exportadoras

A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgou nesta quarta-feira (3) que as regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil foram as líderes no crescimento de empresas exportadoras em 2023. O MDIC realizou um estudo analisando o porte fiscal das empresas, cruzando dados sobre origem (regiões e estados), produtos comercializados e destino das mercadorias.

O Brasil atingiu um recorde de 28.524 empresas exportadoras no ano passado, representando um aumento de 2% em comparação com 2022. Em termos regionais, o Norte teve o maior crescimento percentual, com 8,8%, seguido pelo Centro-Oeste com 8%, Sul com 2,6% e Sudeste com 1,4%.

Por outro lado, o Nordeste registrou uma queda de 1,6% no total de empresas que exportam. Isso foi impulsionado principalmente pelo declínio no número de micro e grandes empresas exportadoras, que foram de -3,9% e -2,4%, respectivamente. No entanto, houve um crescimento significativo de 7,5% nas empresas de pequeno porte exportadoras na região.

Em relação ao porte das empresas, o Centro-Oeste teve o maior aumento percentual entre as grandes empresas exportadoras, com 11%. Já entre as microempresas, o Norte registrou o maior crescimento, com 10%.

Apesar do crescimento observado no Norte e Centro-Oeste, os números absolutos ainda mostram uma grande concentração de empresas exportadoras no Sudeste e no Sul, que representam 83,6% das microempresas, 88,3% das pequenas empresas e 87,7% das médias e grandes empresas exportadoras.

Das 28.524 empresas exportadoras registradas em 2023, de acordo com o estudo da Secretaria de Comércio Exterior, 59% são consideradas de porte médio e grande, enquanto 21,2% são microempresas e 18,9% são de pequeno porte. Além disso, há 0,8% de empresas classificadas como não mercantis, incluindo fundações sem fins lucrativos e empresas governamentais.

Destino preferencial é a China

Quanto ao tamanho das empresas, as exportadoras de médio e grande porte foram as que apresentaram o maior crescimento percentual em relação a 2022, com uma expansão nacional de 3%. O número de pequenas exportadoras aumentou 1%, enquanto o de microempresas registrou uma leve queda de 0,1%.

No que diz respeito aos setores econômicos, a agropecuária foi o destaque, com um crescimento de 7% nas empresas de médio e grande porte e de 4,5% nas de pequeno porte. A indústria de transformação também teve crescimento em ambos os segmentos, com uma expansão de 2,6% e 1%, respectivamente.

Quanto aos destinos dos produtos, a China liderou em todas as categorias, com crescimentos percentuais de 17% para as empresas de pequeno porte, 9,8% para as de médio e grande porte e 1% para as microempresas.