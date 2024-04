Poucos feriados prolongados em 2024 podem trazer prejuízos ao setor turístico, avalia sindicato

Considerando feriados nacionais e estaduais, os belenenses terão poucas possibilidades de folgas prolongadas este ano. A data mais próxima será Corpus Christi, ponto facultativo estadual que cairá numa quinta-feira, 30 de maio. Quem aproveita essas datas para viajar ou trabalhar em destinos turísticos paraenses vai perder oito feriados, que cairão aos sábados e domingos (cinco) e às quartas-feiras (três). Somente Adesão do Pará (numa quinta, 15/08) e Proclamação da República (numa sexta, 15/11) serão possibilidades de esticar o descanso um pouco mais.

De acordo com o Sindicato de Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Pará (SHRBS/PA), os feriados têm grande importância principalmente para os municípios do interior do estado, como Salinas e Marapanim, em Marudá. “São comunidades que vivem muito do turismo. Esse ano, a gente vai ter dificuldades, porque a maior parte dos feriados ou cai no final de semana, ou cai no meio da semana, como o 1º de maio”, afirma Fernando Soares, assessor jurídico do SHRBS/PA.

Com a diminuição na quantidade de feriados prolongados em relação a 2023, o setor avalia que prejuízos serão sentidos na cadeia econômica do turismo no estado, o que inclui meios de hospedagem e locais de alimentação. “Não é perda total, mas se perde uma fonte de renda muito importante”, ressalta.

O sindicato avalia que a recente Semana Santa é um dos melhores períodos para movimentação econômica. “A gente avalia como sendo a data mais importante no calendário, porque você tem quatro, cinco dias para poder viajar e, com isso, você tem principalmente as cidades litorâneas muito cheias, com as pessoas gastando e movimentando a economia local”, acrescenta Soares.

“A próxima que a gente vai ter é Corpus Christi, só em maio, porque 21 de abril, Tiradentes, cai em um domingo. Quer dizer, você não vai ter muitas datas para estender feriados. Vai ser um ano pobre de feriados para as pessoas, infelizmente”, finaliza.

Confira a lista de feriados nacionais e estaduais que ainda virão em 2024:

Domingo, 21 de abril – Tiradentes (feriado nacional)

(feriado nacional) Quarta, 1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

(feriado nacional) Quinta, 30 de maio – Corpus Christi (ponto facultativo estadual)

(ponto facultativo estadual) Sexta, 31 de maio (ponto facultativo estadual)

Quinta, 15 de agosto – Adesão do Grão-Pará à Independência do Brasil (feriado estadual)

(feriado estadual) Sexta, 16 de agosto (ponto facultativo estadual)

Sábado, 7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional)

(feriado nacional) Sábado, 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

(feriado nacional) Segunda, 14 de outubro – Pós Círio (ponto facultativo estadual)

(ponto facultativo estadual) Segunda, 28 de outubro – Recírio e Dia do Servidor Público (ponto facultativo estadual)

(ponto facultativo estadual) Sábado, 2 de novembro – Finados (feriado nacional)

(feriado nacional) Sexta, 15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional)

(feriado nacional) Quarta, 20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

(feriado nacional) Domingo, 8 de dezembro – Nossa Senhora da Conceição (ponto facultativo estadual)

(ponto facultativo estadual) Terça, 24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo estadual)

Quarta, 25 de dezembro – Natal (feriado nacional)

(feriado nacional) Terça, 31 de dezembro – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo estadual)