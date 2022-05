Quatro dias de trabalho por semana? Empresa adota semana reduzida para aumentar produtividade

A empresa de tecnologia NovaHaus, com base em Franca (SP), chamou a atenção dos internautas ao reduzir a jornada de trabalho semanal dos seus funcionários de cinco, para quatro dias, com o objetivo de aumentar a produtividade e bem-estar dos trabalhadores, sem corte nos salários.

Implementada desde o início do mês de março, a experiência deve ser testada até novembro, quando os diretores da empresa decidirão se vão manter a jornada de trabalho reduzida. Os funcionários não trabalham às quartas. É a terceira empresa no Brasil a adotar a medida, que já é comum em outros países. Seus funcionários, além da carga reduzida, recebem também um vale de R$400,00 para atividades a serem utilizadas em atividades culturais e para o lazer.

“O maior objetivo de ter essa folga na semana é proporcionar momentos de cultura, de lazer, de conexão com a família, conexão pessoal, e fazer as pessoas ficarem mais revigoradas para trabalhar melhor nos outros dias que elas precisam trabalhar”, explicou o diretor da empresa, Leandro Pires, em entrevista para a afiliada da Rede Globo de Franca.

Além disso, uma funcionária da empresa conta como a folga semanal tem surtido efeito sobre ela: “Tirar essa folga no meio da semana é indescritível porque você tira um tempo para você. Eu estou me cuidando mais, estou descansando mais, e sinto que a equipe está rendendo mais. Vale a pena, recomendo para todas as empresas”, diz Larussa Hamuy, para a EPTV.