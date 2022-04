Terceirização se torna alternativa para contratar serviços de limpeza, mas há riscos

A oferta de serviços terceirizados vem avançando no Brasil impulsionada pela nova legislação, que simplificou a contratação de funcionários em atividades-meio e atividades-fim em diversos setores. Os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o setor mostram que, em 2018, 22% dos trabalhadores formais do país eram terceirizados. O Pará segue a tendência, e as empresas locais, que já contratavam um setor pioneiro na terceirização, a limpeza e higienização de ambientes, agora avançam para outros tipos de serviço.

No contexto da terceirização, alguns ramos têm mais destaque, como é o caso dos serviços gerais, que incluem os trabalhos com limpeza, controle de materiais, organização de ambientes e atividades de manutenção, seja em domicílios ou estabelecimentos comerciais. Com as mudanças legais e a pandemia, que evidenciou a importância de cuidados sanitários e com a higiene, a Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional (Abralimp) apontou uma tendência de crescimento no setor.

Esse avanço do mercado alcança novos segmentos distintos, chegando inclusive aos ambientes familiares. Cleidiane Paixão é sócia de uma empresa que há seis anos oferece profissionais de serviços gerais para contratação como diaristas visando esse perfil de clientes. Ela conta que começou no ramo após perceber que havia um nicho ainda não explorado no mercado local. “A gente vem de uma área de consultoria empresarial. Então, a gente sempre observou que essa área era carente em Belém, especialmente para micro e pequenos empresários, porque o foco era sempre os grandes clientes ou o atendimento de licitações. Por isso, demos um foco inicial nesse pequeno empresário e também na pessoa física”, explica.

Interiorização

Por conta disso, a empresa teve um grande crescimento e conquistou clientes, inclusive de grande porte, atuando na região metropolitana de Belém, Paragominas, Barcarena, Parauapebas e Moju. Cleidiane Paixão destaca que uma das principais vantagens para os clientes é a redução de custos empregatícios, como 13º salário, recolhimento de INSS, FGTS e outras obrigações legais para quem é contratado por carteira assinada.

“O cliente tem ainda a vantagem de saber que vai ter uma pessoa com profissionalismo, com a tranquilidade de ter uma empresa assegurando esse trabalhador e todo o processo. É muito mais econômico para o cliente e une segurança trabalhista e segurança patrimonial em um único serviço”, pontua a empresária.

Quem contrata os serviços de limpeza terceirizados conta ainda com outras facilidades. Há pacotes com quantidades determinadas de dias e horas de limpeza. O plano mínimo prevê duas diárias quinzenais com 8h de serviço pelo valor de R$ 300. A medida que aumenta o volume de diárias, o cliente ganha descontos no pacote, cujo pagamento é feito mensalmente. A empresária destaca ainda a oferta de planos específicos para perfis distintos de clientes: grande porte, escritórios ou lojas, pessoas físicas e prédios comerciais.

Carteira assinada

Atualmente, a empresária relata que o segmento de oferta de diaristas domésticos corresponde apenas a 15% do faturamento, porém é o mais estável. “Além disso, é um nicho que não me faz demitir funcionário, porque tem uma demanda crescente. É muito importante também pelo aspecto social, porque capacitamos mulheres que nunca tiveram carteira assinada ou direitos trabalhistas”, complementa.

A empresária Diva Pantoja Ribeiro contrata serviços de limpeza terceirizados há dois anos tanto para sua clínica quanto para sua residência. Para ela, os principais atrativos estão relacionados à simplificação, desobrigando a empresa de uma série de procedimentos necessários para obtenção de mão de obra na área. “O nosso mercado está muito exigente e é fundamental atuar na otimização de processos e na redução de despesas. Essa modalidade assegura uma redução nos nossos custos mensais, nas reclamações trabalhistas, além de que é possível reduzir os custos com capacitação interna, já que a responsabilidade passa a ser da empresa prestadora dos serviços”, pontua.

Em sua residência, a empresária também relata que optou pela modalidade de contratar diaristas de empresas, pois tinha dificuldades de manter um empregado doméstico em acordo com a legislação vigente. “Facilita bastante porque eu tenho segurança na contratação de profissionais, saber que eles se adequam às nossas necessidades. Isso garante um serviço de limpeza residencial confortável, confiável e de qualidade, com profissionais selecionados para garantir um trabalho bem feito. Essa solução, para mim, tanto como empresária quanto na minha residência, veio para resolver os meus problemas”, afirma Diva Ribeiro, que destaca que a terceirização veio ao encontro de suas necessidades.

“Eles tem todos os serviços que a gente pode ter a necessidade em um lar, que é passadeira, arrumadeira, cozinheira, jardineiro. A partir daí eu não vi mais a necessidade de ter um funcionário e eu posso dizer que estou muito satisfeita”, conclui.

Possíveis problemas com a terceirização

Risco de a empresa contratante não oferecer aos funcionários os treinamentos e qualificações necessárias, o que vai refletir no serviço insatisfatório ao cliente final.

Como o funcionário não responde à empresa contratante, mas, sim, à da empresa terceirizada, problemas com desempenho, indisciplina, entre outros, devem ser reportados ao superior dele na empresa terceirizada, o que pode ter uma solução demorada.

Empresas terceirizadas com alta rotatividade de funcionários podem oferecer um serviço que se torne insatisfatório, porque, com um funcionário diferente a cada mês, pode prejudicar a integração e a comunicação.

O tópico acima, da rotatividade, pode estar relacionado a salários baixos pagos pela terceirizada ou mesmo atrasos no pagamento. É a famosa precarização do emprego sempre denunciada pelos sindicatos trabalhistas críticos desse modelo de contratação.

Clientes também temem por falta de segurança, furtos, já que pode ser trabalhoso atestar se a empresa terceirizada faz todos os procedimentos de segurança, como checagem de antecedentes criminais