Quando volta o Vale-Gás? Veja como consultar que tem direito e como é feito o pagamento

O Vale-Gás, auxílio bimestral que garante 50% do valor do preço médio do botijão de gás para famílias em situação de vulnerabilidade social, retorna seu pagamento a partir do dia 17 de junho, nas mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil. Pensando nisso, confira como consultar se tem dinheiro e como é feito o pagamento.

Quem tem direito ao vale-Gás?

Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 606). Famílias com membros residentes no mesmo domicílio, que recebam o Benefício de Prestação Continuada da assistência social, que prevê um salário mínimo mensal às pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem a família. Preferencialmente famílias com mulheres vítimas de violência doméstica, que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Qual o valor do vale-Gás?

Os beneficiários recebem pelo menos 50% do preço médio nacional de revenda do botijão de 13 kg. O valor é averiguado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que publica mensalmente o valor da média dos seis meses anteriores ao preço nacional do botijão.

Como é feito o pagamento?

O pagamento do Vale-Gás é feito conforme o cronograma do Auxílio Brasil e leva em conta o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). O saque pode ser feito nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. Confira o calendário o mês de junho:

NIS final | Data

1 | 17/junho

2 | 20/junho

3 | 21/junho

4 | 22/junho

5 | 23/junho

6 | 24/junho

7 | 27/junho

8 | 28/junho

9 | 29/junho

0 | 30/junho

Como consultar a situação do Vale-Gás?

Beneficiários que precisem averiguar sua situação podem acessar o aplicativo do Auxílio Brasil, Caixa Tem e o consultar pelo atendimento Caixa através do telefone 111.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)