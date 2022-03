Saiba como consultar o número do NIS pelo CPF

Para ter acesso aos programas sociais como o Auxílio Brasil, a Casa Verde e Amarela, o Vale Gás ou a Tarifa Social de Energia Elétrica, o beneficiário precisa ter o Número de Identificação Social (NIS). Em alguns calendários, o número final do documento é utilizado como ordem de pagamento. Saiba como gerar, para que serve e como consultar o NIS pelo CPF:

O que é o NIS (Número de Identificação Social)?

O Número de Identificação Social (NIS) serve para identificar quem está recebendo um benefício social. O documento é composto por onze dígitos e, na maioria das vezes, o pagamento do valor é ordenador de acordo com o último número da carteira.

Como gerar o NIS?

O NIS pode ser gerado tanto pelo Banco de Dados do Sistema Nacional de Informação ou pela Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). No caso da Carteira de Trabalho, o Governo Federal utiliza o mesmo número do PIS (Programa de Integração Social) para o NIS.

Como consultar o NIS pela Carteira de Trabalho?

Para consultar o NIS utilizando a Carteira de Trabalho, é preciso abrir o documento, tanto na versão física ou online, e procurar pelo número do Programa de Integração Social (PIS).

Como consultar o NIS pelo Cartão Cidadão?

Quem quiser consultar o NIS usando o Cartão Cidadão, pode verificar a numeração do documento impresso na parte frontal.

Como consultar o NIS pelo CadÚnico?

Para quem quiser consultar o NIS por meio do CadÚnico, basta entrar no site e informar o seu nome, nome da mãe, data de aniversário e cidade.

Como consultar o NIS pelo CPF?

O NIS pode ser gerado utilizando apenas o CPF. Se a pessoa não tiver o documento, pode obter o número entrando em contato com uma Central de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próxima. Para isso, basta levar o CPF e um comprovante de renda.

Como consultar o NIS pelo Meu INSS?

O NISS também pode ser consultado usando apenas o CPF. Basta entrar no site ou no aplicativo, digitar o número e a senha do gov.br.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)