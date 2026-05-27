Qual o melhor crédito? Veja diferenças entre consignado, empréstimo pessoal e cheque especial

As modalidades de crédito disponíveis no mercado se diferenciam principalmente pelas taxas de juros, prazos de pagamento e tipos de garantia exigidos pelas instituições financeiras. Antes de liberar qualquer valor, bancos e financeiras costumam avaliar fatores como renda mensal, histórico de pagamentos e capacidade de quitação da dívida.

Entre as opções mais acessadas pelos consumidores estão o cheque especial, o empréstimo pessoal e o crédito consignado. Cada modalidade possui características próprias e níveis diferentes de custo para o cliente. Confira a seguir a diferença entre cada uma das opções.

Cheque especial

O cheque especial e o rotativo do cartão de crédito aparecem entre as linhas mais caras do mercado, devido às altas taxas de juros cobradas pelas instituições. Apesar da praticidade, seus juros estão entre os mais altos do mercado financeiro, tornando o recurso recomendado apenas para emergências de curtíssimo prazo.

Entre as características dessa modalidade estão:

Limite pré-aprovado ligado à conta corrente;

É acionado automaticamente quando não há saldo disponível;

Tem juros elevados;

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Empréstimo pessoal

Já o empréstimo pessoal costuma oferecer condições mais flexíveis, com parcelas definidas e juros inferiores aos do cartão e cheque especial. O consumidor solicita um valor ao banco ou financeira, negocia prazo e parcelas, e o dinheiro é depositado diretamente na conta.

Nesse caso, não há exigência de garantia de bens, mas as taxas podem variar bastante conforme o perfil de crédito do cliente e a instituição financeira escolhida.

Entre as características dessa modalidade estão:

Valor solicitado diretamente ao banco ou financeira;

Parcelas e prazos são definidos no momento da contratação;

Não exige garantia;

Taxas variam conforme o perfil do cliente;

Pode ser usado para reformas, viagens ou despesas emergenciais.

Crédito consignado

No caso do consignado, considerado uma das modalidades mais baratas, o valor das parcelas é descontado diretamente da folha de pagamento ou do benefício do INSS, reduzindo o risco de inadimplência para os bancos. A modalidade é indicada para planejamento financeiro de médio e longo prazo ou para substituir dívidas mais caras.

Entre as características dessa modalidade estão:

Empréstimo com desconto automático na folha de pagamento ou benefício do INSS;

Possui uma das menores taxas de juros do mercado;

Não exige garantia de bens;

Indicado para quitar dívidas caras ou organizar as finanças no longo prazo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)