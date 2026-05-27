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Economia

Instalação de antenas via satélite moderniza fiscalização no Pará

Aparelhos substituem conexões instáveis em áreas remotas e permitem que viaturas e lanchas operem com transmissão de dados em tempo real

Gabriel da Mota
fonte

Imagem ilustrativa (Divulgação)

A instalação de 90 antenas de internet via satélite em unidades e frotas operacionais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) começou no Pará para solucionar os problemas de conexão instável em áreas rurais, florestais e rotas fluviais. O serviço de alta velocidade e estabilidade substitui links antigos de 512 kbps por conexões de aproximadamente 200 Mbps, velocidade cerca de 400 vezes maior que assegura o funcionamento ininterrupto das atividades fazendárias em locais isolados. Vinte veículos já receberam os equipamentos e o cronograma prevê que a instalação completa em todas as unidades seja concluída em pouco mais de dois meses.  

Tecnologia em campo para o trabalho fazendário

As equipes em campo passam a utilizar as antenas starlink para transformar os carros e as lanchas em unidades de trabalho integradas aos sistemas corporativos em tempo real. O novo recurso tecnológico elimina a dependência de operadoras locais de telefonia e a perda de sinal em rodovias distantes dos centros urbanos.  

Com essa estrutura, os fiscais conseguem acessar de forma imediata informações sobre cadastros, créditos tributários, autos anteriores ou licenças. O sistema também permite emitir relatórios e autos eletronicamente no próprio local da ocorrência, além de enviar fotos, vídeos, geolocalização e documentos.  

Agilidade nas rotas fluviais e terrestres de trânsito

O território paraense possui dimensões que dificultavam as operações devido ao isolamento digital em pontos estratégicos.

“O Pará, com sua dimensão territorial, tem muitas áreas remotas e as fiscalizações nesses locais são bastante complicadas, principalmente por conta da falta de acesso a internet. Com o uso das antenas de internet via satélite as fiscalizações de trânsito vão ganhar mais agilidade”, declarou o coordenador de controle de mercadorias em trânsito, Volnandes Pereira.  

A distribuição do total de aparelhos contratados destina 20 antenas especificamente para as viaturas e lanchas da secretaria, com o objetivo de expandir o alcance das vistorias móveis. O restante dos equipamentos será direcionado para unidades estratégicas fixas, com possibilidade de reajustes conforme as necessidades que surgirem nas operações diárias.  

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