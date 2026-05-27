Mercado de ovos se diversifica em Belém, mas preço ainda pesa na escolha do consumidor

O ovo, uma das proteínas mais consumidas pelas famílias brasileiras, passou a ocupar novos espaços nas prateleiras de supermercados e feiras de Belém. Além do tradicional ovo branco de granja, os consumidores encontram hoje versões vermelhas, caipiras, orgânicas, jumbo, de codorna e até enriquecidas com ômega 3. A variedade chama atenção — e também levanta dúvidas sobre o que realmente muda entre um produto e outro além do preço.

Nos supermercados da capital paraense, os valores variam bastante conforme o tipo, o tamanho e a proposta do produto. Enquanto uma cartela de ovos brancos tradicionais com seis unidades pode ser encontrada por R$ 6,65, os ovos vermelhos enriquecidos com ômega 3 chegam a R$ 19,35 a dúzia. Já as embalagens jumbo e os ovos caipiras aparecem como opções intermediárias ou premium, dependendo da marca e do sistema de produção.

Segmentação cresce impulsionada por consumo e estratégia de mercado

Para o economista e supervisor técnico do Dieese Pará (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), Everson Costa, o crescimento desse mercado está ligado tanto à mudança no perfil do consumidor quanto a estratégias da indústria para agregar valor ao produto.

“A gente está falando aqui de alguns fatores que se combinam para que você tenha não só mudanças de comportamento, mas até uma estratégia de produção e distribuição que amplia a margem de lucro e o portfólio de produtos”, explica.

Segundo ele, consumidores de grandes centros urbanos, como Belém, estão mais atentos à saúde, sustentabilidade e até ao bem-estar animal.

“Esse consumidor está mais atento à qualidade do produto, à rastreabilidade e até à preocupação com o bem-estar animal. Isso ajuda a explicar esse crescimento não só dos ovos, mas de produtos considerados mais naturais e saudáveis”, afirma.

Apesar da expansão desse nicho, Costa ressalta que os ovos convencionais continuam sendo a principal escolha das famílias de menor renda.

“Os ovos convencionais ainda continuam sendo hoje a principal alternativa proteica das famílias de menor renda. O ovo diferenciado não vai substituir o consumo tradicional, porque tudo isso caminha junto com o poder aquisitivo”, destaca.

(Foto: Thiago Gomes)

Diferença nutricional é pequena, dizem especialistas

Embora embalagens destaquem benefícios como maior teor de nutrientes ou métodos de produção mais naturais, nutricionistas afirmam que as diferenças nutricionais entre os tipos de ovos são menores do que muitos consumidores imaginam.

A nutricionista Bela Clerot explica que a principal diferença está no sistema de criação das galinhas e na alimentação das aves.

“Ovo de granja é o convencional, produzido em sistema industrial. O ovo caipira vem de galinhas criadas soltas e o orgânico segue regras ainda mais rígidas, com ração orgânica e certificação”, detalha.

Segundo ela, em termos nutricionais, os três tipos são bastante semelhantes.

“A diferença nutricional entre o ovo de granja, o caipira e o orgânico é pequena. O que muda são os carotenoides, compostos antioxidantes presentes em maior quantidade no ovo caipira. Mas proteína, vitaminas e minerais são praticamente iguais”, afirma.

Ela também alerta que o marketing pode criar uma falsa percepção de superioridade dos ovos especiais.

“O problema é que o mercado criou a percepção de que o ovo convencional é inferior, e isso não tem respaldo científico para a população geral”, diz.

(Foto: Thiago Gomes)

O nutricionista Felipe Carvalho reforça que ovos enriquecidos com ômega 3 ou caipiras possuem pequenas diferenças nutricionais, mas sem impacto expressivo em uma alimentação equilibrada.

“A quantidade a mais de vitaminas, minerais ou ômega 3 é mínima. Num contexto alimentar saudável, é bem tranquilo utilizar o ovo tradicional”, avalia.

Na mesma linha, o nutricionista Fernando Leite afirma que o custo-benefício dos ovos enriquecidos pode não compensar.

“Do ponto de vista nutricional, não vejo uma diferença tão relevante que justifique pagar tão alto no ovo enriquecido”, comenta.

Produção e manejo explicam preços mais altos

Na avaliação da veterinária Lívia Araújo, da Diretoria Técnica da Ceasa Pará (Central de Abastecimento do Pará), os custos de criação influenciam diretamente no valor final do produto.

“O que encarece o preço dos ovos são os custos de manejo das aves, alimentação e certificações de ovos especiais”, explica.

Ela destaca ainda que fatores climáticos também impactam a produção.

“No calor extremo, as aves produzem menos, e isso altera o valor dos ovos”, afirma.

Segundo a veterinária, ovos vermelhos costumam ser mais caros porque as galinhas que os produzem exigem maior quantidade de ração. Já os ovos caipiras têm custo elevado devido ao sistema de criação mais caro.

Na Ceasa, os principais tipos comercializados atualmente são: branco especial, branco extra, branco jumbo, branco pequeno, vermelho especial, vermelho jumbo, caipira e ovos de codorna.

Consumidor ainda prioriza tamanho e preço

Na prática, muitos consumidores ainda escolhem os ovos pelo tamanho, rendimento e confiança na marca.

O empreendedor Ivan Marques conta que prefere os ovos maiores.

“O tamanho influencia na hora da compra. Costumo comprar ovos maiores porque acho que têm melhor rendimento”, diz.

Ele afirma que nunca deixou de comprar ovos por causa do preço.

Ivan Marques. (Foto: Thiago Gomes)

“Os preços estão bem acessíveis hoje. O ovo faz parte do nosso cardápio”, comenta.

Já a empregada doméstica Anete Abreu diz que prioriza marcas em que confia.

“Gosto do ovo Top porque de outras marcas já vieram ovos estragados. Tenho comprado só dessa marca”, relata.

Ela também associa os ovos vermelhos a uma maior qualidade nutricional.

Anete Abreu. (Foto: Thiago Gomes)

“Eu gosto dos ovos vermelhos porque parece que eles têm mais vitamina”, afirma.

Preços de diferentes tipos de ovos encontrados em supermercado de Belém

Ovos Brancos Gourmet Graciana (10 unidades) — R$ 8,90

Ovos Top Branco Grande (6 unidades) — R$ 6,65

Ovos Vermelhos Top (6 unidades) — R$ 7,65

Ovo Top Vermelho Grande (20 unidades) — R$ 25,60

Ovos Vermelhos Grande Ômega 3 (12 unidades) — R$ 19,35

Ovos Top Vermelhos Grande Plast (30 unidades) — R$ 32,55

Ovo Top Branco Grande Plast (30 unidades) — R$ 31,20

Ovo Top Branco Grande Plast (20 unidades) — R$ 19,70

Ovos Top Branco Extra Plast (12 unidades) — R$ 11,50

Ovo de Codorna Top (30 unidades) — R$ 9,80

Ovos Branco Grande (12 unidades) — R$ 14,85

Ovos Branco Grande (12 unidades) — R$ 12,95

Ovos Branco Grande PVC Iana (30 unidades) — R$ 22,90

Ovos Branco Extra PVC (20 unidades) — R$ 15,75

Ovos Branco Jumbo PVC (20 unidades) — R$ 15,90





