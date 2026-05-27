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Economia

Wellington Dias: Em maio, temos 7,1 milhões de famílias trabalhando e recebendo Bolsa Família -

Dias foi o entrevistado desta quarta-feira do programa "Bom Dia, Ministro", da EBC

Estadão Conteúdo

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse nesta quarta-feira, 27, que atualmente 7,1 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família e trabalham ao mesmo tempo. Este e outros dados, segundo o ministro, mostram que as novas regras do programa são "estimuladoras do emprego".

Dias foi o entrevistado desta quarta-feira do programa "Bom Dia, Ministro", da EBC. O ministro iniciou sua fala se referindo a uma declaração do apresentador Luciano Huck no último fim de semana sobre o Bolsa Família. Na oportunidade, em evento do Esfera no Guarujá, Huck disse "não há estímulo" para a saída do Bolsa Família e que algumas pessoas ficariam "ad eternum" no programa.

"Foi feio, tanto que (ele) veio a público se desculpar", afirmou o ministro na entrevista desta quarta. "O presidente Lula inovou. As novas regras, por exemplo, são estimuladoras do emprego", declarou o ministro.

"De 2023 para cá, esse novo modelo estimulador do emprego, 5,1 milhões famílias saíram da pobreza. Saíram do Bolsa Família porque saíram da pobreza", afirmou Dias.

O ministro explicou como os beneficiários do Bolsa Família continuam recebendo os pagamentos mesmo com a carteira assinada e como a saída do programa se dá.

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"Com as novas regras, neste mês de maio temos 7,1 milhões de famílias que estão trabalhando com carteira assinada e recebem o Bolsa Família. A gente mede a renda. Se a família está trabalhando, ganha o salário mínimo, mas tem 6 ou 7 pessoas, medimos a renda e vemos que ela não saiu da pobreza. Então ela recebe o Bolsa Família cheio e o salário. Quando essa renda se eleva e ultrapassa a linha da pobreza, ainda assim, para estimular o emprego, ela fica por 12 meses recebendo metade do Bolsa Família mais o salário", disse.

Segundo o ministro, há 5,9 milhões de pessoas do Bolsa Família "que têm um pequeno negócio, um salão de beleza ou mercadinho". "Muita gente que estava no Bolsa Família e agora é empregador. Cerca de 1,3 milhão de pessoas são empregadas hoje de uma empresária, principalmente mulheres, que era um dia desses do Bolsa Família", declarou.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social apresentou dados do Caged e do Cadastro Único que, quando cruzados, mostram que 90% das novas vagas de emprego no Brasil são de pessoas beneficiárias do Bolsa Família.

"No Brasil, nesse crescimento de 5,3 milhões de empregos, sabe quem está indo atrás dos empregos? O povo do Bolsa Família. Cerca de 90% das vagas de empregos novos no Brasil são do nosso povo. Então que história é essa de que o povo não quer trabalhar?", declarou.

Wellington Dias falou que o Bolsa Família "colocou mais de 6 milhões nas classes C, B e A". "É isso que Lula quer, um país com uma grande classe média", afirmou.

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