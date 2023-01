Quais profissões estão em alta no Brasil? Confira a lista

O LinkedIn, plataforma focada em vagas de emprego e negócios, divulgou a lista anual dos 25 cargos que mais cresceram nos últimos cinco anos, seguindo as mudanças e necessidades da sociedade, como por exemplo, a procura por especialistas no setor de segurança digital. Entre as profissões, a vaga de analista de privacidade é a que aparece em primeiro lugar na listagem.

VEJA MAIS

Como a lista foi elaborada?

Os pesquisadores do LinkedIn Economic Graph, responsáveis pelas análises anuais, examinaram diversos empregos dos usuários do site, iniciados do dia 1º de janeiro de 2017 a 31 de julho de 2022. A partir dos cargos que foram mais ocupados, a equipe calculou a taxa de crescimento de cada um, durante os cinco anos.

Confira os cargos:

Analista de Privacidade

O que faz: Avalia de forma contínua os riscos relacionados a dados sensíveis, ajudando as empresas a desenvolver procedimentos para tratar essas informações de maneira adequada.

Competências mais comuns: Conformidade em privacidade, Privacidade dos dados, Políticas de privacidade.

Setores mais comuns: Serviços profissionais, Tecnologia e Mídia, Serviços financeiros.

Cidade com mais contratações: São Paulo

Divisão por gênero de contratações em 2022: 63% mulheres; 37% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 3,2 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Advogado, Analista de segurança da informação.

Especialista em Cibersegurança

Cargos relacionados: Analista de Cibersegurança ou Analista do Centro de Operações de Segurança.

O que faz: Na linha de frente do tratamento de incidentes cibernéticos, este(a) profissional age em caso de ameaças, avalia as vulnerabilidades digitais de suas empresas e colabora no processo de elaboração de políticas corporativas de tratamento de dados.

Competências mais comuns: Gestão de informações e eventos de segurança, Splunk, Cibersegurança

Setores mais comuns: Serviços profissionais, Tecnologia e Mídia, Serviços financeiros.

Cidades com mais contratações: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro.

Divisão por gênero de contratações em 2022: 7% mulheres; 93% homens.

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 3,9 anos.

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de segurança da informação,

Analista de suporte, Analista de infraestrutura.

Disponibilidade de vagas remotas: 66,7%

Especialista em Capacitação em Vendas

O que faz: Sua principal responsabilidade é fornecer à equipe de vendas os recursos necessários para engajar clientes, incluindo treinamento, guias de vendas e dados relevantes.

Competências mais comuns: Pré-vendas, Processo de vendas, Gestão de vendas.

Setores mais comuns: Serviços profissionais, Tecnologia e Mídia, Ensino.

Divisão por gênero de contratações em 2022: 55% mulheres; 45% homens.

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 4,3 anos.

Disponibilidade de vagas remotas: 45%

Líder de Gerentes de Produto (Group Product Manager)

O que faz: Supervisiona todas as etapas da jornada de um produto/serviço, da conceptualização até o lançamento, gerenciando a equipe multidisciplinar envolvida no projeto.

Competências mais comuns: Gestão de produtos, Metodologias Agile, Scrum.

Setores mais comuns: Serviços financeiros, Tecnologia e Mídia, Serviços profissionais.

Cidade com mais contratações: São Paulo

Divisão por gênero de contratações em 2022: 42% mulheres; 58% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 6,6 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Gerente de produtos, Product Owner, Gerente de projetos

Disponibilidade de vagas remotas: 63,8%

Representante de Desenvolvimento de Negócios (Business Development Representative - BDR)

Cargo relacionado: Sales Development Representative - SDR (Representante de desenvolvimento de vendas)

O que faz: Faz uma prospecção ativa e cultiva relacionamentos com potenciais clientes para gerar leads qualificados e novas oportunidades de negócios para suas empresas.

Competências mais comuns: Outbound Marketing, Prospecção de vendas, B2B

Setores mais comuns: Serviços profissionais, Tecnologia e Mídia, Serviços financeiros

Cidades com mais contratações: São Paulo, Florianópolis, Curitiba

Divisão por gênero de contratações em 2022: 52% mulheres, 48% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 3 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Vendedor, Consultor de vendas, Consultor comercial

Disponibilidade de vagas remotas: 45,20%

Engenheiro(a) de Cibersegurança

O que faz: Avalia e identifica os riscos de segurança em sistemas corporativos, especializando-se no desenvolvimento de soluções para combater as ameaças de crimes cibernéticos.

Competências mais comuns: Segurança da informação, Cibersegurança, Avaliação de vulnerabilidades

Setores mais comuns: Serviços financeiros, Serviços profissionais, Tecnologia e Mídia

Cidade com mais contratações: São Paulo

Divisão por gênero de contratações em 2022: 6% mulheres; 94% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de segurança da informação, Engenheiro de software, Cibersegurança

Disponibilidade de vagas remotas: 28,8%

Diretor(a) de Receita (Chief Revenue Officer)

O que faz: Supervisiona todos os processos geradores de receita em uma empresa, escolhendo os segmentos de mercado a serem focados e participando na definição das estratégias de planejamento, marketing e operações.

Competências mais comuns: Planejamento empresarial, Marketing, Negociação

Setores mais comuns: Tecnologia e Mídia, Serviços profissionais, Manufatura

Cidade com mais contratações: São Paulo

Divisão por gênero de contratações em 2022: 18% mulheres; 82% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 6,9 anos

Principal cargo ocupado antes da contratação: Diretor de vendas

Disponibilidade de vagas remotas: 14,3%

Engenheiro(a) de Dados

O que faz: Cria sistemas para coletar e analisar dados em grande escala, convertendo essas informações em recursos úteis para outros setores da empresa.

Competências mais comuns: Apache Spark, ETL (Extração, transformação e carregamento), Amazon Web Services

Setores mais comuns: Serviços profissionais, Serviços financeiros, Tecnologia e Mídia

Cidades com mais contratações: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba

Divisão por gênero de contratações em 2022: 16% mulheres; 84% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 4,4 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de dados, Analista de inteligência empresarial, Engenheiro de software

Disponibilidade de vagas remotas: 58,5%

Analista de Desenvolvimento de Sistemas

O que faz: Por meio da tecnologia da informação e de técnicas de design de sistemas, este(a) profissional se especializa na otimização de processos corporativos.

Competências mais comuns: Git, JavaScript, SQL

Setores mais comuns: Serviços profissionais, Tecnologia e Mídia, Serviços financeiros

Cidades com mais contratações: São Paulo, Belo Horizonte, Recife

Divisão por gênero de contratações em 2022: 16% mulheres; 84% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 3,3 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de sistema, Engenheiro de software, Analista de desenvolvimento

Disponibilidade de vagas remotas: 100%

Pesquisador(a) em Experiência do Usuário

Cargo relacionado: Pesquisador em UX.

O que faz: Conduz pesquisas com usuários atuais e potenciais para ajudar a empresa a criar produtos e serviços que melhor atendam às demandas dos consumidores.

Competências mais comuns: Teste de usabilidade, Pesquisa quantitativa, Design thinking | Setores mais comuns: Serviços profissionais, Serviços financeiros, Tecnologia e Mídia

Cidade com mais contratações: São Paulo

Divisão por gênero de contratações em 2022: 70% mulheres; 30% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 4,7 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Designer de experiência do usuário, Designer de produtos, Designer de serviço

Disponibilidade de vagas remotas: 60,2%

Designer de Conteúdo

O que faz: Em parceria com as equipes de design, operações e produtos, este(a) profissional é responsável pela criação de uma estratégia de conteúdo para os produtos e serviços de uma empresa.

Competências mais comuns: Estratégia de conteúdo, Design gráfico, Redação para SEO

Setores mais comuns: Serviços profissionais, Serviços financeiros, Tecnologia e Mídia

Cidade com mais contratações: São Paulo

Divisão por gênero de contratações em 2022: 71% mulheres; 29% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 3,9 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Redator com Foco em Experiência do Usuário (UX Writer), Diretor de arte, Designer gráfico

Disponibilidade de vagas remotas: 35,4%

Engenheiro(a) de Qualidade de Software

Cargo relacionado: Engenheiro(a) de Quality Assurance (QA)

O que faz: Monitora todas as etapas do processo de desenvolvimento de um software para garantir seu desempenho adequado, em conformidade com padrões preestabelecidos.

Competências mais comuns: Automação de testes, Garantia de qualidade de software, Cucumber

Setores mais comuns: Serviços profissionais, Tecnologia e Mídia, Serviços financeiros

Cidade com mais contratações: São Paulo

Divisão por gênero de contratações em 2022: 29% mulheres; 71% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 4,2 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de testes, Analista de QA, Analista de garantia de qualidade de software

Disponibilidade de vagas remotas: 81,1%

Desenvolvedor(a) de Chatbot

O que faz: Usando inteligência artificial e aprendizado de máquina, desenvolve, implementa e monitora os aplicativos usados para automatizar os processos de comunicação.

Competências mais comuns: Node.js, JavaScript, C#

Setores mais comuns: Serviços profissionais, Tecnologia e Mídia, Serviços financeiros

Divisão por gênero de contratações em 2022: 21% mulheres; 79% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 2,3 anos

Principal cargo ocupado antes da contratação: Analista de sistema

Disponibilidade de vagas remotas: 61,3%

Analista de Marcas

O que faz: Usa pesquisas de mercado para apresentar insights estratégicos sobre o desempenho de uma marca.

Competências mais comuns: Branding, Estratégia de marca, Marketing

Setores mais comuns: Serviços profissionais, Manufatura, Tecnologia e Mídia

Cidade com mais contratações: São Paulo

Divisão por gênero de contratações em 2022: 81% mulheres; 19% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 3,7 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de marketing, Analista de comunicação, Designer gráfico

Disponibilidade de vagas remotas: 13,5%

Engenheiro(a) de Confiabilidade de Sites

O que faz: Garante que a infraestrutura de TI de uma empresa apresente o desempenho esperado, monitorando e aumentando a disponibilidade de aplicativos e serviços críticos.

Competências mais comuns: Amazon Web Services, DevOps, Docker

Setores mais comuns: Serviços profissionais, Serviços financeiros, Tecnologia e Mídia

Cidades com mais contratações: São Paulo, Rio de Janeiro, Uberlândia

Divisão por gênero de contratações em 2022: 7% mulheres; 93% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5,6 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Engenheiro DevOps, Analista de infraestrutura, Engenheiro de software

Disponibilidade de vagas remotas: 61,9%

Desenvolvedor(a) Back-end

O que faz: É responsável pela criação e manutenção da infraestrutura digital por trás de softwares e sites.

Competências mais comuns: Node.js, Git, Docker

Setores mais comuns: Serviços profissionais, Tecnologia e Mídia, Serviços financeiros

Cidades com mais contratações: São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba

Divisão por gênero de contratações em 2022: 9% mulheres; 91% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 2,9 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Engenheiro de software, Engenheiro Full Stack, Analista de sistema

Disponibilidade de vagas remotas: 68,3%

Gerente de Crescimento (Growth Manager)

Cargo relacionado: Growth Specialist (Especialista em Crescimento)

O que faz: Trabalhando em conjunto com as equipes de marketing e desenvolvimento de produto, este(a) profissional ajuda as empresas a aumentarem as receitas, identificando oportunidades de aquisição e ativação de clientes.

Competências mais comuns: Growth Hacking, Marketing digital, Gestão de produtos

Setores mais comuns: Tecnologia e Mídia, Serviços profissionais, Serviços financeiros

Cidade com mais contratações: São Paulo

Divisão por gênero de contratações em 2022: 37% mulheres; 63% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5,2 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Gerente de contas-chave, Coordenador de marketing, Especialista em crescimento

Disponibilidade de vagas remotas: 33,3%

Executivo(a) de Contas de Grandes Contratos (Enterprise Account Executive)

O que faz: Define e monitora as estratégias e metas de vendas, além de administrar o funil de prospecção das contas sob sua responsabilidade.

Competências mais comuns: SaaS, Pré-vendas, Salesforce

Setores mais comuns: Tecnologia e Mídia, Serviços profissionais, Serviços financeiros

Cidade com mais contratações: São Paulo

Divisão por gênero de contratações em 2022: 39% mulheres; 61% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 6,7 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Executivo de contas, Executivo de vendas, Gerente de conta

Disponibilidade de vagas remotas: 47,8%

Gerente de Sustentabilidade

Cargo relacionado: Analista de sustentabilidade.

O que faz: Desenvolve os programas e políticas de sustentabilidade de uma empresa, garantindo sua correta implementação.

Competências mais comuns: Responsabilidade social de empresas, Desenvolvimento sustentável, Licenciamento ambiental

Setores mais comuns: Manufatura, Serviços profissionais, Petróleo

Cidade com mais contratações: São Paulo

Divisão por gênero de contratações em 2022: 62% mulheres; 38% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 5,4 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Coordenador de sustentabilidade, Consultor de sustentabilidade, Gerente ambiental

Disponibilidade de vagas remotas: 4,7%

Especialista em Experiência do Cliente

Cargo relacionado: Especialista em CX

O que faz: Monitora toda a jornada do consumidor, identificando as necessidades dos clientes e atendendo às demandas.

Setores mais comuns: Serviços profissionais, Tecnologia e Mídia, Serviços financeiros

Cidade com mais contratações: São Paulo

Divisão por gênero de contratações em 2022: 51% mulheres; 49% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 3,6 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de clientes, Especialista em mercado, Analista de atendimento ao cliente

Redator(a) SEO

O que faz: Participa na definição da estratégia editorial e cria conteúdos para aumentar o tráfego orgânico em sites e redes sociais, usando palavras-chave e outras ferramentas de otimização para motores de busca.

Competências mais comuns: Copywriting, Otimização para mecanismos de busca (SEO), Marketing de conteúdo

Setores mais comuns: Tecnologia e Mídia, Serviços financeiros, Serviços profissionais

Divisão por gênero de contratações em 2022: 59% mulheres; 41% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 2,2 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Redator, Copywriter, Repórter

Disponibilidade de vagas remotas: 37%

Analista de Sucesso do Cliente

Cargo relacionado: Analista de CS.

O que faz: Prospecta e ativa novos clientes, monitorando o engajamento e satisfação ao longo do ciclo de vida.

Competências mais comuns: Experiência do cliente, Relacionamento com clientes, Suporte ao cliente

Setores mais comuns: Tecnologia e Mídia, Serviços profissionais, Serviços financeiros

Cidades com mais contratações: São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba

Divisão por gênero de contratações em 2022: 65% mulheres; 35% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 3,1 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de clientes, Analista de atendimento ao cliente, Assistente de atendimento ao cliente

Disponibilidade de vagas remotas: 31,3%

Coordenador(a) de Segurança da Informação

Cargo relacionado: Coordenador(a) de Proteção de Dados.

O que faz: É responsável pela segurança dos sistemas de uma empresa, elaborando políticas e normas para garantir a conformidade com as leis e regulamentos de proteção de dados.

Competências mais comuns: Norma ISO 27001, Segurança da informação, Gestão de segurança da informação

Setores mais comuns: Serviços financeiros, Manufatura, Varejo

Cidade com mais contratações: São Paulo

Divisão por gênero de contratações em 2022: 14% mulheres; 86% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 7,1 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de segurança da informação, Consultor de segurança da informação, Coordenador de TI

Disponibilidade de vagas remotas: 21%

Redator(a) com Foco em Experiência do Usuário (UX Writer)

O que faz: Cria o conteúdo apresentado em ativos digitais, aplicativos e sites para ajudar os clientes a usar o produto/serviço.

Competências mais comuns: Experiência do usuário (UX), Estratégia de conteúdo, Copywriting

Setores mais comuns: Serviços profissionais, Tecnologia e Mídia, Serviços financeiros

Cidade com mais contratações: São Paulo

Divisão por gênero de contratações em 2022: 71% mulheres; 29% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 4,6 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Copywriter, Analista de conteúdo, Designer de experiência do usuário

Disponibilidade de vagas remotas: 61,1%

Analista de suporte de TI

O que faz: É responsável pelo suporte técnico, configurando computadores e outros dispositivos, ensinando usuários a operar os softwares utilizados pela empresa e resolvendo problemas técnicos.

Competências mais comuns: Suporte técnico, Sistemas operacionais, Microsoft Windows

Setores mais comuns: Serviços profissionais, Tecnologia e Mídia, Manufatura

Cidades com mais contratações: São Paulo, Belo Horizonte

Divisão por gênero de contratações em 2022: 17% mulheres; 83% homens

Tempo médio de experiência antes de assumir o cargo: 2,7 anos

Principais cargos ocupados antes da contratação: Analista de suporte, Suporte técnico, Técnico de computador

Disponibilidade de vagas remotas: 25%

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)