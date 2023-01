Rede Sine pretende encaminhar 10 mil empregos em 2023

A meta da Rede Sine (Sistema Nacional de Emprego) no Pará em 2023 é ter 10 mil empregos formais encaminhados. A informação foi dada nesta segunda-feira (9) por Pedro Lúcio Santa Rosa da Luz, diretor de Trabalho e Emprego da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), órgão que administra os Centros de Trabalho e Cidadania, como parte do encaminhamento de empregos no Estado.

A Rede Sine fechou 2022 com 8 mil trabalhadores que ingressaram no mercado formal de trabalho no Pará, por meio de encaminhamentos e intermediação feita pelo sistema nos municípios do Estado em diferentes áreas da economia. "A nossa meta para 2023 é ter ao final do ano aproximadamente 10 mil empregos formais encaminhados pela Rede Sine em diversos municípios do Estado em diferentes áreas da economia", assinalou Pedro Lúcio.

No último mês de dezembro, o setor da construção civil apresentou o maior número de admissões, seguido de indústria e serviços. Em 2022, o setor de comércio foi o que apresentou maior crescimento de mercado. Porém foi o setor de serviços que apresentou o maior saldo de pessoas admitidas, cerca de 803 mil novas admissões. A relação geral entre admissões e demissões no Pará em 2022 fechou com um saldo positivo de aproximadamente 136 mil admissões.

Cadastro

Os Centros de Trabalho e Cidadania são espaços de serviços à população para cadastro de emprego, requerer o seguro-desemprego, obter a carteira digital, fazer consultas e atualização de dados sobre endereço, renda e outros serviços a cargo do Governo do Estado. São cinco centros desse tipo em funcionamento no Pará, em Belém, Ananindeua, Altamira, Breves e Parauapebas. Esses centros funcionam por meio de um colegiado reunindo o Estado, via Seaster, e as prefeituras locais, com gestão compartilhada.

A Seaster orienta os trabalhadores para fazer seu cadastro no Sine. Além dos cinco centros de Trabalho e Cidadania, funcionam unidades do Sine em 40 municípios paraenses. Para isso, as pessoas devem procurar uma unidade local do Sistema, e qualquer trabalhador, a partir de 18 anos de idade, pode fazer o seu cadastro.

Para esse cadastro, são necessários os documentos pessoais do trabalhador, como o comprovante de residência, de escolaridade e os cursos de qualificação que porventura tenha. Nos centros de Trabalho e Cidadania e na Rede Sine, são prestados serviços como o encaminhamento do trabalhador para receber seguro-desemprego; auxílio ao trabalhador baixar a Carteira de Trabalho (digital), consultas e atualização cadastral em geral.

Após as vagas temporárias de emprego no final de ano, sempre ocorre uma queda desses empregos, e e comum os trabalhadores requererem, em maior quantidade, o seguro-desemprego nos meses de janeiro, fevereiro e até março. As ofertas de trabalho são sempre menores nesse período -- são intensas de maio a junho e, depois, de agosto até novembro, e o Sine acompanha essa variação do mercado formal de trabalho. Informações sobre a Rede SINE em: https://empregabrasil.mte.gov.br/.