Projeto Serasa na Estrada oferece serviços financeiros gratuitos em Belém

O caminhão do projeto Serasa na Estrada chega a Belém (PA) após percorrer 17 cidades desde agosto de 2023. Com serviços gratuitos voltados para a melhoria da saúde financeira, o atendimento presencial será na praça Dom Pedro II (avenida Portugal, S/N, bairro Campina) de terça-feira (23) até sexta-feira (26), das 9h às 18h, e no sábado (27), das 9h às 13h.

Em Belém, a inadimplência atinge mais de 660 mil pessoas, acumulando dívidas superiores a R$ 3,3 bilhões. A média de débito por devedor na capital é de R$ 5.088,69, valor ligeiramente abaixo da média nacional de R$ 5.174,62.

Já o Pará registra mais de 2,5 milhões de pessoas inadimplentes, representando 38,54% da população adulta, enquanto a média nacional é de 43,35%. A média de dívida por inadimplente paraense é de R$ 3.964,83.

Os setores mais afetados por dívidas no estado são Bancos e Cartões (30,28%), Varejo (19,31%) e Financeiras (16,70%). Em relação às faixas etárias, a maior taxa de inadimplência está no grupo entre 26 e 40 anos (36%), seguido por pessoas entre 41 e 60 anos (33,8%), acima de 60 anos (15,6%) e até 25 anos (14,6%).

Projeto tem missão educativa, afirma coordenador

Gabriel Cantu, coordenador da Serasa, destaca a missão educativa do projeto, especialmente para aqueles com acesso digital limitado ou pouca confiança na internet. Desde 2023, o Serasa na Estrada proporcionou mais de R$102 milhões em descontos para negociação de dívidas em todo o País.

“Além dos acordos fechados no atendimento presencial, o caminhão simboliza a importância de falar sobre dinheiro e regularizar as contas para melhoria da saúde financeira”, explica Gabriel Cantu.

Serviços gratuitos disponíveis no veículo

- Consulta de pontuação de crédito

- Negociação de dívidas

- Solicitação de empréstimos e cartões de crédito