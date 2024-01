Demanda por crédito no Brasil tem queda de 9,1% em 2023, o menor nível em uma década

A busca por crédito no Brasil apresentou uma redução de 9,1% ao longo do ano de 2023, marcando o menor patamar desde 2013, início da série histórica. É o que revela o Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian. Foi o segundo ano consecutivo de retração, sendo que em 2022 a variação negativa foi de 3,1%. Em contrapartida, o ápice na procura por crédito ocorreu em 2021, com um aumento significativo de 19,4%.

O indicador mede a procura de crédito por parte dos consumidores durante um determinado mês. É construído a partir de amostra de cerca de 11,5 milhões de CPFs, consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian.

Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, sugere que as taxas pouco atrativas, influenciadas pelo aumento da Selic e aliadas a uma inadimplência elevada, afastaram os consumidores do mercado de crédito, contribuindo para a queda observada em 2023.

Os dados revelam que a faixa de brasileiros com renda de até R$ 500 foi a mais afetada, registrando uma queda expressiva de 11,4%. Observa-se que, conforme a renda aumenta, o impacto na procura por crédito diminui progressivamente. Por exemplo, no grupo com os maiores ganhos, acima de R$ 10 mil, a redução foi de 7,1%.

Quanto aos estados brasileiros, todos apresentaram retração no índice no ano anterior. O Distrito Federal liderou com a maior queda, atingindo 17,7%, seguido pelo Amapá, com 17,5%, e Rio de Janeiro, com 17%. Por outro lado, Santa Catarina (-1,7%), Rio Grande do Sul (-3,8%) e Espírito Santo (-4,5%) foram os estados que registraram os menores recuos. São Paulo e Minas Gerais também contribuíram para a redução na demanda de crédito, apresentando uma queda de 7,3%.