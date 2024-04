Produção industrial do Pará tem queda de 2,2% em fevereiro

O setor industrial paraense teve uma queda de 2,2% na produção no mês de fevereiro deste ano em comparação ao mês anterior, janeiro, conforme aponta a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estudo analisou 18 estados, dos quais cinco foram registrados resultados negativos: Mato Grosso (-3,3%), Goiás (-2,4%) e Pará (-2,2%), Santa Catarina (-0,6%) e São Paulo (-0,5%).

“Observamos dentro da conjuntura que mesmo com a política monetária mais expansionista, com cortes seguidos na taxa de juros, ela ainda está em patamares elevados. Isso recai diretamente na cadeia produtiva quando analisamos o nível de investimento ainda aquém do que seria implementado dentro da indústria”, explica Bernardo Almeida, analista da PIM Regional.

Apesar da queda no Pará, o Estado se mantém em alta no acumulado do ano, com aumento de 2,6% na produção. As taxas positivas também foram registradas no Ceará (8,8%), Rio de Janeiro (8,7%), Mato Grosso (8,7%), Bahia (7,1%), Santa Catarina (6,6%), Espírito Santo (6,2%), Rio Grande do Sul (6,2%), Mato Grosso do Sul (6,0%), Minas Gerais (5,8%) e São Paulo (4,8%), que ficaram acima da média nacional (4,3%).

“Conseguimos explicar este aumento em todos os 18 locais pelo aumento no ritmo de produção em relação ao mesmo período do ano anterior e também temos uma baixa base de comparação do ano passado com relação a este momento”, afirma Almeida