Indústria das cervejas paraenses Caribenã e Sibéria é validada pelo Sindicato Nacional de Cervejaria

A Indústria de Bebidas Paraense (Inbepa), responsável pelas cervejas Caribeña e Sibéria, é a mais nova associada do Sindicerv, o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, que reúne as empresas responsáveis por cerca de 80% da produção de cerveja no Brasil. Com início das operações em 2023, a Inbepa começou com a produção da Caribeña, mas já ampliou o portfólio com o lançamento recente da Sibéria, e alcança os mercados do Pará, Roraima, Amapá e Maranhão.

Ronaldo Júnior, CEO da Inbepa, observa que o ingresso da Indústria de Bebidas Paraenses no Sindserv chancela a qualidade das cervejas Caribeña e Sibéria. “Quero ressaltar o orgulho que é para Imbepa se associar ao reputado Sindicerv, o sindicato que representa as duas maiores cervejarias do mundo em Brasília (Ambev e Heineken)”, afirmou ele.

“A Inbepa é a primeira indústria de cerveja do Norte e Nordeste brasileiros a ingressar no Grupo. Então, é uma validação do nosso trabalho enquanto indústria de cerveja paraense, um trabalho responsável com qualidade que tem nos dado orgulho e a todos que participam do projeto”. Oficialmente, a Inpeba oficializou o ingresso no Sindicerv, na última quarta-feira (27).

“Ter a Inbepa no nosso quadro de associados, uma indústria com tamanha representatividade na Região Norte, é um orgulho para o Sindicerv. Afinal, nossa missão é fortalecer a indústria e o ecossistema cervejeiro em todas as regiões e em todos os cantos do país. Desejamos as boas-vindas para a Inbepa e para sua produção”, comemorou o presidente-executivo do Sindicerv, Márcio Maciel.

Caribeña e Sibéria

Com fábrica em Belém, a Inbepa produziu 16 mil hectolitros de cerveja em 2023. Atualmente, o envase da cerveja ocorre em lata, long neck e garrafas de 600 ml. A Caribeña está presente nos estados do Pará, Roraima, Amapá e Maranhão.

Ronaldo Júnior observa que a Caribeña é uma cerveja de puro malte, o puro malte Munich. “É um estilo de malte reconhecido como um dos melhores maltes do mundo e traz a refrescância que a Caribeña tem, uma cerveja cheia de vida, saborosa”.

Sobre a chegada no mercado da Sibéria, o CEO da Inbepa, foi claro: “a Sibéria entra para o nosso portfólio como a cerveja pilsen. Inicialmente ela está na embalagem de 600 ml, mas em breve, lançaremos na embalagem em lata de 269 ml, a embalagem hoje com maior aderência no mercado brasileiro".

Achou, ganhou outra Sibéria!

Ronaldo Júnior destacou a ótima aceitação da cerveja Sibéria e falou da campanha divertida que já está na rua “Achou, ganhou!”. “Posso afirmar que o consumidor está bebendo e aprovando a Sibéria, e nós estamos com uma campanha interessante na rua”.

No inferior da tampa das garrafas da Sibéria tem os dizeres da campanha “Achou ganha uma outra Sibéria”, e o dono do estabelecimento, entrega outra Sibéria para o consumidor sortudo que encontrar essa tampinha premiada, gratuitamente”.

"É uma dinâmica bem legal e o consumidor está gostando de participar da brincadeira bacana que a gente oferece”, frisou Ronaldo.