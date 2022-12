PREVBarcos: veja o cronograma de viagens das unidades móveis do INSS para 2023 no Pará

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma de viagens para 2023 dos PREVBarcos, unidades flutuantes do órgão. As agências móveis passarão novamente por vários municípios da Amazônia, inclusive do estado do Pará, ao longo do próximo ano, começando o cronograma de viagens em território paraense no dia 06 de fevereiro, nos municípios de Soure e Salvaterra, no Marajó. Ainda conforme o calendário, as visitas aos municípios paraense no primeiro semestre terminam no dia 17 de julho, em Bagre.

As viagens do segundo semestre serão retomadas no dia 31 de julho, pelo município de Soure.

Essas agências flutuantes estão estruturadas para oferecer atendimento previdenciário às localidades ribeirinhas, garantindo os mesmo serviços de uma agência física. De acordo com o INSS, por meio dos PREVBarcos, busca-se atender pessoas sem familiaridade com meios digitais ou que sequer possuem energia elétrica e internet em casa. Além disso, o Instituto observa que nas regiões atendida, há milhares de indígenas não falantes do português que precisam de serviço humanizado e presente.

VEJA MAIS

“Assim, as embarcações levam cidadania a pessoas que vivem ainda muito distantes de municípios que possuam agência do INSS ou mesmo acordo de cooperação técnica”, diz o Instituto.

Veja o cronograma do PREVBarco no Estado do Pará

Primeiro semestre de 2023

Soure/Salvaterra: 06/02 a 17/02

06/02 a 17/02 Muaná: 06/03 a 10/03

06/03 a 10/03 Ponta de Pedras: 13/03 a 17/03

13/03 a 17/03 Cachoeira do Arari: 20/03 a 24/03

20/03 a 24/03 Curralinho: 10/04 a 14/04

10/04 a 14/04 Oeiras do Pará: 17/04 a 21/04

17/04 a 21/04 Limoeiro do Ajuru: 24/04 a 28/04

24/04 a 28/04 Igarapé Miri: 01/05 a 05/05

01/05 a 05/05 Gurupá: 22/05 a 26/05

22/05 a 26/05 Afuá: 29/05 a 02/06

29/05 a 02/06 Anajás: 05/06 a 09/06

05/06 a 09/06 Portel: 26/06 a 30/06

26/06 a 30/06 Melgaço: 03/07 a 07/07

03/07 a 07/07 Bagre: 10/07 a 14/07

Segundo semestre de 2023