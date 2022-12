BPC: como saber se benefício foi liberado?

Com aproximadamente seis milhões de beneficiários, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) paga mensalmente um salário mínimo para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo, que tenham uma renda familiar mensal igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa.

Para receber o benefício, o solicitante deve realizar a inscrição de todos os membros familiares no Cadastro Único. Não é necessário ter contribuído com o INSS para receber o BPC, mas quem o recebe não tem direito ao 13º salário e não deixa pensão por morte.

Como saber se o BPC foi liberado?

Para realizar a consulta do BPC, o cidadão deve utilizar um dos canais a seguir:

Aplicativo Meu INSS;

Site do INSS;

Atendimento INSS, pelo telefone 135;

Em uma Agência da Previdência Social (APS).

O BPC é vitalício?

O Benefício de Prestação Continuada não é vitalício e pode ser interrompido caso um dos requisitos para o seu recebimento seja descumprido. Por exemplo: caso a família ultrapasse o valor mensal de 1/4 do salário mínimo por pessoa, o BPC será interrompido. É necessário lembrar que alguns itens podem ser descontados da renda, como medicamentos, fraldas, consultas e tratamentos médicos e alimentação especial.

