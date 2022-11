Total de novos beneficiários da previdência do Estado aumentou em 87% em quatro anos

Entre 2019 e 2022, o Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (Igeprev) entregou 11.636 concessões de pensão, aposentadoria, reforma e reserva remunerada aos servidores do Estado. O número é 5.335 a mais do que o volume liberado de 2015 a 2018, quando concedeu 6.301 benefícios previdenciários. O crescimento foi de 84% na comparação entre os dois quadriênios.

Somente este ano, os técnicos da entidade analisaram e concederam 3.746 benefícios, sendo 725 deferimentos acima do índice alcançado no ano anterior, que encerrou com 3.021 concessões.

O órgão informa que apesar da demanda por aposentadoria ser muito grande, está em dia com a análise de requerimentos de benefícios. Dessa forma, o estoque de solicitações de pensão por morte, revisão de pensão e auxílio funeral tem sido reduzido significativamente.

Atualmente, o Igeprev dispõe de 230 processos de pensão, 250 de revisão de pensão e 34 de auxílio funeral pendentes de análise conclusiva. Além disso, outros 138 processos de pensão por morte já foram analisados, mas ainda não foram concluídos por ausência de documentos obrigatórios. O Instituto já fez contato com os interessados por e-mail, carta e citação no Diário Oficial do Estado, além de divulgar nos jornais de grande circulação, e agora aguarda resposta.

Este ano, a autarquia publicou seis editais de citação, intimando 897 interessados com pendências documentais, não localizados por notificação postal e ou aqueles que ainda não haviam sido intimados sobre a conclusão de seus processos. Esses chamados também têm contribuído para redução do estoque de requerimentos.

Segundo o chefe da Coordenadoria de Cadastro e Habilitação da autarquia, Raul Palha, é necessário menos de uma semana para os processos serem analisados e finalizados.

"O tempo entre a chegada de um requerimento de benefício, na coordenadoria de cadastro e habilitação e a distribuição para a análise técnica, leva em média 4 dias. O prazo é o mesmo, entre a distribuição e a efetiva análise, com a concessão, indeferimento ou conversão do processo em diligência", explica o coordenador.

Canais de atendimento

Entre as estratégias para expansão e descentralização dos serviços previdenciários, o Igeprev fortaleceu os canais de atendimento com os segurados.

Além da central, na sede do órgão, e das Estações Cidadania e Terminal Hidroviário, em Belém, aposentados e pensionistas têm outras nove opções para atendimento presencial, que são três unidades móveis e agências do Igeprev em Castanhal, Abaetetuba, Capanema, Altamira, Santarém e Marabá.

Também estão disponíveis mais oito opções para contato por telefone ou via Internet, por WhatsApp, chat, requerimento virtual, sistema E-SIC, Fale com o Presidente e Ouvidoria.