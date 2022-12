Confira o calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas do INSS em 2023

Foi divulgado nesta quinta-feira (8), pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o calendário de pagamento de benefícios - aposentadorias, pensões ou auxílios-doença - de 2023. Mais de 37 milhões de pessoas no Brasil recebem benefícios do Instituto.

Para saber o dia do pagamento, o cidadão deve observar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Conforme o calendário, os depósitos referentes a janeiro serão feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro, para quem recebe um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.212. Quem tem, por exemplo, o número 1 no final do cartão de benefício, irá receber dia 25 do próximo mês, enquanto aqueles com final 0 irão receber no dia 7 de fevereiro.

Calendário foi divulgado nesta quinta-feira (Divulgação / INSS)

Já para os segurados com renda mensal acima do piso nacional, os pagamentos serão creditados a partir de 1º de fevereiro.

O INSS explica que para aqueles que possuem seu benefício há algum tempo, vale a data que já habitualmente recebiam.

Valores

Os pagamentos do próximo ano serão efetuados com o reajuste do salário mínimo, cujo valor ainda não foi definido. O projeto de Orçamento de 2023 prevê que aumento para R$ 1.302 a partir de janeiro, com base na correção apenas da inflação. No entanto, durante a campanha, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu reajuste acima da inflação. Segundo o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), coordenador do núcleo de Orçamento da equipe de transição, o futuro governo propõe subir o valor para R$ 1.320,00.