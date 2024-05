Prêmio Sebrae de Jornalismo está com inscrições abertas até 03/06; saiba mais

Estão abertas, até o dia 03/06, as inscrições para a 11ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A premiação, que em 2024 traz como novidade a categoria especial Jornalismo Universitário, busca valorizar os profissionais de imprensa que tenham conteúdos sobre empreendedores e seus negócios. Para divulgar a iniciativa, o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, visitou a redação integrada do Grupo Liberal nesta terça-feira (14/05).

O objetivo da premiação é mostrar que jornalistas e profissionais da comunicação têm papel fundamental na cadeia produtiva, segundo Rubens. “Nós enxergamos o jornalista como uma pessoa que também é empreendedora, só que empreende com informação e esse é o grande combustível: a informação”, afirma o diretor. “Quando o empreendedor vê uma reportagem de algo que está sendo bem feito, uma boa prática, ele se inspira e pode procurar o Sebrae. O nosso objetivo é ser a mola propulsora para o empreendedor, dando todo o detalhamento necessário para que ele empreenda e se fortaleça. E o jornalista caminha junto com a gente para levar esse conhecimento”, acredita Magno.

“Ao participar do Prêmio Sebrae de Jornalismo, o Grupo Liberal, com seus veículos, reforça seu compromisso em destacar histórias inspiradoras sobre como os pequenos negócios impulsionam mudanças incríveis nas comunidades do Estado", destaca o diretor de Conteúdo do grupo, Felipe Melo, que recebeu Rubens Magno e comissão do Sebrae na redação integrada do Grupo Liberal. "É por meio de prêmios como este que nós, jornalistas, podemos amplificar a vozes de personagens e sua influência transformadora para a economia e realidades locais", complementa.

Além das categorias Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo, em 2024, a novidade é a categoria especial Jornalismo Universitário, que busca fomentar a produção jornalística desenvolvida por estudantes de Jornalismo, além de reconhecer e incentivar novos talentos. Como nos anos anteriores, a 11ª edição será realizada em três etapas: a primeira escolhe os projetos de maior destaque do estado, para classificar os concorrentes que irão para a etapa regional, que, por fim, definirá os finalistas da etapa nacional.

Poderão concorrer ao Prêmio Sebrae de Jornalismo matérias e reportagens publicadas nos veículos de comunicação de jornalismo impresso, webjornalismo, emissoras de rádio e de televisão, veiculadas de 5 de junho de 2023 até 2 de junho de 2024. O mesmo também vale para podcasts e outros conteúdos veiculados em plataformas digitais de vídeo. Os produtos deverão ser necessariamente editados em português.

Quais são as categorias?

As categorias do Prêmio Sebrae de Jornalismo são Texto, Áudio, Fotojornalismo e Vídeo, além de Jornalismo Universitário, categoria especial, que é a novidade na edição de 2024.

TEXTO

Será escolhida a matéria de maior destaque publicada em veículos impressos (jornais ou revistas) ou em plataformas digitais (portais, sites de notícias e blogs jornalísticos).

ÁUDIO

Prêmio para o melhor conteúdo veiculado em emissoras de rádio sediadas no Brasil ou para o melhor podcast disponível em plataformas de streaming.

VÍDEO

Destaque para o melhor conteúdo veiculado em canais de televisão ou vídeos publicados em canais de jornalismo nas plataformas digitais.

FOTO

Prêmio para a melhor foto ou sequência de fotos publicadas em matérias de veículos impressos (jornais ou revistas) ou em sites de empresas jornalísticas.

JORNALISMO UNIVERSITÁRIO

Premiação para o melhor conteúdo jornalístico (nas modalidades Texto, Áudio, Vídeo ou Foto) desenvolvido por universitários durante o curso de graduação em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo.

Novidades

Sobre a categoria especial Jornalismo Universitário, Rubens afirmou que esta era uma pauta que ele sempre defendeu para o Prêmio Sebrae. “Este ano, estamos começando a garantir que os estagiários também sejam reconhecidos. A grande maioria de nós, muito possivelmente, já foi estagiário e sabe o quão importante é essa experiência. Frequentemente, os estagiários são responsabilizados por muitas coisas e aprendemos na prática o que é essencial. Quando aprendem na prática, sabem que há muito conteúdo valioso e esse conhecimento não pode ser perdido”, acredita o diretor-superintendente no Pará.

Mais informações sobre o prêmio, as categorias e o regulamento podem ser conferidas neste site.