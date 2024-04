Plataforma Crédito Consciente é lançada pelo Sebrae nesta terça-feira (30)

Nesta terça-feira (30), O presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, lança a plataforma Crédito Consciente, que oferecerá toda a assistência aos empresários de pequenos negócios na tomada de crédito junto às instituições financeiras. O evento será no formato híbrido com todos os estados do Sistema Sebrae.

O lançamento vai ocorrem em Florianópolis, capital de Santa Catarina, que é considerado o estado mais empreendedor do país e que será modelo na operação de crédito assistido. Devem participar os gerentes de crédito de municípios catarinenses, diretores do Sebrae e representantes do Conselho Deliberativo Nacional (CDN).

Segundo a entidade, o objetivo da plataforma Crédito Consciente, que faz parte do programa Acredita, do governo federal, é ampliar a consciência e segurança dos empreendedores na obtenção de empréstimo. Trata-se de fato inédito no Sebrae, que terá a maior carteira de créditos garantidos e assistidos de sua história, a partir de um trabalho que conta com o esforço de todo o Sistema Sebrae, incluindo os 26 estados e o Distrito Federal.

O Acredita é a estratégia lançada pelo governo federal que reestrutura o acesso a crédito. A página Crédito Consciente vai explicar de forma didática como acessar o fundo de aval do Sebrae, que aportou R$ 2 bilhões para atender, pelo menos, um milhão de empreendedores que precisam de crédito assistido.

Para saber mais

Lançamento da plataforma Crédito Consciente: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/creditoconsciente

Data: 30/04

Horário: às 11h

(*Suellen Santos, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora de Política e Economia)