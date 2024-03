Cursos gratuitos: Sebrae oferece opções para Belém com foco na COP 30

Com foco nas preparações para a COP 30, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) realiza, no período de 11 a 14 de março, uma série de capacitações nas áreas de alimentação, bebidas, hospitalidade e mobilidade. A ideia é qualificar pessoas que atuam no ramo ou que estão interessadas a iniciar um empreendimento na área.

Taxistas, motoristas de aplicativos, empresários e colaboradores de estabelecimentos de hospedagem, bares, restaurantes e outros profissionais terão a oportunidade de aperfeiçoar os atendimentos e se preparar para a COP 30, que acontece em novembro de 2025, em Belém.

As oficinas serão realizadas na Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), a partir das 18h. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo número (91) 98582-0715 ou pela Loja Sebrae (pa.loja.sebrae.com.br).

A iniciativa faz parte das ações do Sebrae para a preparação dos pequenos negócios para a conferência, compondo três das quatro áreas prioritárias – alimentos e bebidas, hospitalidade, mobilidade e economia criativa.

Confira a programação completa:

11 de março

18h - Técnicas de comunicação e atendimento ao cliente para condutores - Mobilidade

11 a 12 de março

18h - Como elaborar um plano de negócios – Alimentos e Bebidas

11 a 14 de março

18h - Experiências de imersão cultural: conectando hóspedes às raízes locais – Hospedagem

12 de março

18h - Educação ambiental para condutores - Mobilidade

13 de março

18h - Critérios essenciais para prestação de serviços de qualidade - Mobilidade

18h - Faça do atendimento uma ótima experiência – Alimentos e Bebidas