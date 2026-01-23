Prefeitura de Belém organiza venda do pescado na Pedra do Peixe no Ver-o-Peso

A prefeitura municipal de Belém (PMB) anunciou que vai organizar um sistema para a comercialização do pescado, com foco na Semana Santa, na chamada Pedra do Peixe do Complexo do Ver-o-Peso. Este ano, o domingo de Páscoa cairá em 5 de abril. A iniciativa ficará sob a gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), que já iniciou os trabalhos.

Na madrugada desta sexta-feira (23), a Sedcon realizou serviços para a organização da área da Pedra do Peixe, com orientação dos horários em que devem ser comercializados os pescados no entreposto. “A ação de ordenamento deve seguir até a Semana Santa”, informou a PMB.

Conforme dados do Departamento de Feiras, Mercados e Portos (DFMP) da Sedcon, são comercializados na Pedra do Peixe do Ver-o-Peso, 80 toneladas de pescado por dia. Nas duas semanas que antecedem à Semana Santa a quantidade diária do pescado que sai do entreposto chega a 120 toneladas.

‘Pedra do Peixe tem variedades de pescados’, destaca comerciante

Dono de peixaria no município de Paragominas, no sudeste estadual, Nerivaldo Silva, 47 anos, diz que vale à pena se deslocar até Belém para comprar o pescado que oferta no restaurante dele. “Antes eu comprava os peixes de atravessadores que levavam o produto para minha cidade, agora eu mesmo venho aqui na Pedra do Peixe, porque a variedade e qualidade são incomparáveis”, afirmou.

Na prática, a Sedcon buscou a organização dos balanceiros que atuam no calçamento da Pedra do Peixe. Os balanceiros são os vendedores do pescado que pesam o produto na balança e vendem o peixe por quilo aos pequenos e grandes compradores de Belém e demais localidades.

“Na ação, os balanceiros foram orientados pelos fiscais a comercializar o pescado nos horários fixados pela Sedcon, de 0h a 6h, desse modo o fluxo de vendas fica mais organizado e garante que tanto os pequenos compradores quanto as grandes empresas, que param os caminhões nas proximidades da Pedra do Peixe, tenham a mesma oportunidade de comprar o pescado com preço justo e com qualidade”, disse o diretor de feiras, mercados e portos da Sedcon, Neivo Cravo.

“Há 31 anos trabalhando aqui essa é a vez que mais está organizada. A Prefeitura já se adiantou em nos organizar aqui, porque, de fato, se não tiver esse trabalho fica uma bagunça. O trânsito é intenso e têm pessoas que colocam as caixas na rua para marcar lugar. Estou satisfeito que a fiscalização veio fazer esse trabalho de conscientização”, disse o vendedor de peixe, José Afonso da Silva, conhecido como balanceiro Coruja.

Ordenamento contínuo

A Prefeitura de Belém também deve realizar ações conjuntas com os diversos órgãos municipais, a fim de dar continuidade à organização do comércio do pescado na Pedra do Peixe. Além da Sedcon, a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e a Guarda Municipal de Belém (GMB) vão atuar no ordenamento do trânsito de carros e caminhões estacionados na área do Ver-o-Peso e, ainda, manter a segurança pública do local.