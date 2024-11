Prefeitura alerta sobre suposto golpe digital contra empresas; entenda

A Secretaria de Urbanismo de Belém (Seurb) alertou que a Central Municipal de Licenciamento evita enviar e-mails para os contribuintes da capital paraense e que todo serviço aos empresários é feito de forma presencial ou por meio da Junta Comercial do Pará (Jucepa).

O motivo dos alertas aos contribuintes é o fato de que diversos empresários já buscaram a Central para tratar sobre o envio de e-mail supostamente enviados pela Secretaria de Urbanismo. A informação é do economista Luiz Garcia, coordenador da Central pela Seurb. O e-mail informa que a empresa do contribuinte está com possível irregularidade.

Segundo ele, como a prefeitura não realiza esse procedimento, a ação pode ser golpe e é importante ter cuidado. Nesse contexto, a orientação aos contribuintes é procurar presencialmente a Central Municipal de Licenciamento para quem receber o comunicado por e-mail ou solicitar qualquer pedido de empresa pelo Regin, via site da Jucepa.

A Central fica localizada dentro do prédio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), na travessa das Mercês, nº 23, no centro comercial, das 8h30 às 15h, de segunda a sexta-feira.

De acordo com a prefeitura, o serviço de registro de empresas em Belém é tripartite. Ou seja: passa pelas esferas municipal, estadual e federal. O processo tem análise da Seurb, Semma e Sesma (pelo Governo Municipal); da Jucepa, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Estado da Fazenda - Sefa (Governo do Estado); e da Receita Federal (Governo Federal).