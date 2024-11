Casal é preso suspeito de aplicar golpe financeiro contra 7 idosos em Belém

Suspeitos de praticarem fraude contra idosos, um homem e uma mulher, que não tiveram identidade divulgada, foram presos no munícipio de Soure, no Marajó, na manhã desta terça-feira (5). A Polícia Civil do Pará informou que as prisões foram realizadas por agentes da delegacia de Soure, com apoio da delegacia de São Brás.

Após investigações de denúncias, foram expedidos mandados de prisão e de busca para os suspeitos. A Polícia Civil do Pará informou que ao menos 7 foram lesados.

“Os suspeitos teriam realizado uma série de empréstimos fraudulentos em nome das vítimas, desviando os valores para suas contas pessoais. Esses empréstimos estão sendo descontados diretamente das aposentadorias dos idosos, prejudicando sua subsistência”, explica o delegado de Soure, Farley Lopes.

Após reunir provas, a delegacia de Soure solicitou à Justiça a prisão preventiva dos envolvidos, assim como a busca e apreensão em suas residências. Os mandados foram cumpridos e ambos foram conduzidos à delegacia, onde passaram pelos procedimentos necessários e estão à disposição da Justiça.

“As investigações continuam em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no esquema de fraude. É muito importante a denúncia e o cuidado com empréstimos e transações financeiras, especialmente entre os mais vulneráveis, como os idosos”, conclui o delegado.